Pirelli prezentuje swoje pierwsze opony z indeksem nośności High Load. Jest to rodzaj opon dedykowany głównie dla samochodów elektrycznych, hybrydowych i typu SUV.

Tego rodzaju pojazdy są zazwyczaj cięższe ze względu na dodatkowe akumulatory, a opony Pirelli HL zostały zaprojektowane tak, by zapewnić wysoki komfort prowadzenia pojazdu i niższy opór toczenia.

Nowe produkty posiadają indeks HL (high load – wysokie obciążenie) na ścianie bocznej, by wskazać na ich zdolność utrzymania 20% większej masy w porównaniu do standardowych opon, a także 6-9% większej masy niż opony z indeksem XL tego samego rozmiaru.

Samochód Lucid Air będzie pierwszym pojazdem, który zostanie wyposażony w nowe opony HL Pirelli. Ten nowy, luksusowy elektryczny sedan będzie produkowany i sprzedawany w Stanach Zjednoczonych już w tym roku, a dedykowane dla niego opony Pirelli P Zero będą dostępne w następujących rozmiarach: HL 245/35R21 99 Y XL na przedniej osi oraz HL 265/ 35 R21 103 Y XL na tylnej osi.

Te zrobione na zamówienie opony P ZERO będą wspierane przez technologie Elect i PNCS Pirelli. Pirelli Elect oferuje niższy opór toczenia w celu zwiększenia zasięgu oraz zmniejszony hałas dla maksymalnego komfortu. Technologia Pirelli Elect zakłada sprostanie wymaganiom elektrycznej skrzyni biegów oraz strukturę zdolną do utrzymania masy zestawu akumulatorów. Dodatkowo, opona w tej technologii wykonana jest ze specjalnej mieszanki materiałów zapewniającej przyczepność. Aby jeszcze bardziej zwiększyć komfort wnętrza, technologia PNCS składająca się ze specjalnego materiału dźwiękochłonnego umieszczonego w oponie pomaga stłumić wibracje powietrza, które mogłyby dostać się do wnętrza pojazdu.