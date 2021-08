Haweka oferuje adapter do optymalnego centrowania kół samochodowych. To płyta dociskowa typu QuickPlate V.

Zestaw adapterów QuickPlate V umożliwia zamocowanie wyważanych kół dodatkowo poprzez otwory na śruby koła. Uzyskane mocowanie koła na wyważarce wymusza jego pozycję, imitując jego naturalne położenie na piaście a tym samym zapewnia dokładniejszy wynik wyważania i płynniejszą pracę podczas jazdy. Wyważanie jedynie poprzez otwór środkowy bez odpowiedniego docisku od zewnątrz nie gwarantuje poprawnego wyważenia, prowadzi do odchyleń i drgań przy większych prędkościach.

QuickPlate V oferuje płyty mocujące do obręczy 4-, 5- i 6-otworowych z systemem blokady Pro-Lock. Płyta dociskowa nowego typu chroni felgi przed uszkodzeniem, ma niską wysokość całkowitą i lżejszą wagę. Nadaje się do średnic podziałowych od 93 do 189 milimetrów. Wymiana główek jest szybka i bardzo prosta. QuickPlate V jest doposażeniem każdej wyważarki kół samochodów osobowych.

Na życzenie klienta Haweka oferuje kompleksową obsługę serwisową wraz z prezentacjami i szkoleniem dla pracowników warsztatów.