Firma Clarios uruchomiła ulepszoną wersję platformy – VARTA Partner Portal. Portal zawiera informacje, wskazówki, instrukcje i materiały związane z akumulatorami, pozwalające na zwiększanie kompetencji mechaników i zwiększenie zadowolenia klientów.

Portal dostarcza wiedzy na temat akumulatorów w ramach sekcji Battery World Professional, zawiera Program Testowania Akumulatorów VARTA i pozwala klientom być na bieżąco z ważnymi regionalnymi wiadomościami o wydarzeniach i promocjach marki VARTA. Główną zaletą nowego VARTA Partner Portal jest dostępność wszystkich usług marki VARTA w jednym miejscu. W wyszukiwarce akumulatorów użytkownicy portalu znajdą wszystkie znane im narzędzia. Niezależnie od tego, czy mechanicy potrzebują znaleźć właściwy akumulator do danego pojazdu, jego dokładną lokalizację czy też szczegółową instrukcję montażu, wyszukiwarka akumulatorów dostarcza im wszelkich wskazówek niezbędnych do wymiany akumulatora. Baza danych obejmuje 99,5%, co stanowi ponad 383 miliony zarejestrowanych pojazdów, w szczególności tych wyposażonych w systemy start-stop, i jest stale aktualizowana. Jedną z nowych funkcji jest możliwość sprawdzenia i zapisania wcześniejszych wyszukiwań akumulatorów przez użytkownika.

Battery World Professional to miejsce, gdzie znajdują się materiały i artykuły dotyczące akumulatorów, od wiedzy podstawowej po specjalistyczną. Regionalne wiadomości, wydarzenia i promocje są teraz dostępne również w nowym VARTA Partner Portal.

Na razie w wersji międzynarodowej ale już niebawem będzie w języku polskim. Kolejną zaletą nowej platformy jest to, że wszyscy nowi użytkownicy, którzy zarejestrują się w Programie Testowania Akumulatorów VARTA, są teraz automatycznie rejestrowani w portalu i mogą uzyskać dostęp do wszystkich wartościowych narzędzi oraz usług.