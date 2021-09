Firma EUROPART opublikowała zmieniony, zaktualizowany i rozszerzony katalog EUROPART Premium Parts. Na 228 stronach zaprezentowano wybrane produkty do pojazdów ciężarowych, autobusów, naczep, transporterów oraz wyposażenie warsztatów.

Różnorodna oferta obejmuje części zamienne do układu kierowniczego, zawieszenia, amortyzacji oraz układu hamulcowego i sprężonego powietrza, a także części do silnika, montażu i napędu silnika, podzespoły pojazdów, wyposażenie pojazdów, oświetlenie i elektrykę oraz również wyposażenie do warsztatów, technikę narzędziową, środki bezpieczeństwa pracy, środki chemiczne i technikę mocowania. Przejrzysty podział na 13 rozdziałów ułatwia czytelnikom wyszukanie produktów.

Oprócz prezentacji produktów w katalogu znajdują się także objaśnienia dotyczące produkcji i kontroli jakości poszczególnych produktów EUROPART Premium Parts. Dodatkowo czytelnicy znajdą także pomoce ułatwiające wybór właściwej alternatywy dla oryginalnej części oraz opinie klientów z firm BFS Business Fleet Services, Reinert Logistic, Gartner und Schwertransporte Josef Esser. Aktualny katalog EUROPART „Premium Parts” stanowi nie tylko ważny przewodnik dla kupujących, ale także kompendium wiedzy przydatne podczas codziennej pracy w warsztacie.

Firma EUROPART oferuje trzyletnią gwarancję na wszystkie części marki własnej – EUROPART Premium Parts.

Nowy katalog z produktami marki „Premium Parts” jest od dostępny we wszystkich oddziałach EUROPART, można go również pobrać online:

https://viewer.ipaper.io/europart/pl/katalogi/premium-parts/