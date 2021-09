Wrzesień to tradycyjny już okres prezentacji nowości marki Philips na polskim rynku. Kierowcy zyskają nową generację retrofitów LED Ultinon Pro6000 SL, zaś mechanicy serię lamp warsztatowych Xperion oraz udoskonalony Penlight.

Retrofity LED to techniczne odpowiedniki żarówek halogenowych. Ich główne cechy to bezpośredni montaż w dotychczas używanych gniazdach oświetlenia samochodowego oraz nieporównywalnie lepsze światło. Obok typów przeznaczonych do reflektorów głównych, marka Philips oferuje też tzw. signalingi. Są to żarówki LED między innymi do kierunkowskazów, STOP oraz oświetlenia wnętrza kabiny pasażerskiej czy bagażnika.

W tej grupie rynkową nowością 2021 jest gama Ultinon Pro6000 SL. Zaliczają się do niej typy (dostępne jako białe i czerwone) P21W, P21/5W, W21W, W21/5W oraz R5W/R10W, W16W, T10/W5W i Festoon (30, 38, 43 mm). Po raz pierwszy uzupełniają ją retrofity LED T10 (W5W) i Festoon 30 mm do instalacji 24V oraz uniwersalna żarówka R5/R10 12V/24V.

Wszystkie wyróżniają się wysoką temperaturą barwową (w zależności od typu 4000–8000 K) oraz żywotnością rzędu pięciu tysięcy godzin ciągłej pracy. W przypadku Ultinon Pro6000 SL T10 zastosowano odporną na wysoką temperaturę technologię HeatShield, w typie Festoon technologię eliminującą efekt migotania, a bursztynowych P21W i W21W kompaktowy układ wykluczający konieczność stosowania dodatkowego CANbusa (dla pozostałych dostępny jako opcja).

Nowe Retrofity Philips LED Ultinon Pro6000 SL nie mają jeszcze homologacji na drogi publiczne. Bez przeszkód można je stosować we wnętrzu pojazdu mechanicznego.

Kolejna tegoroczna nowość to seria bezprzewodowych lamp warsztatowych Philips Xperion 6000 LED. Składa się z pięciu modeli, które uzupełniają dwa praktyczne akcesoria. Wspólnym mianownikiem jest jaskrawo-limonkowa obudowa, która ułatwia wzrokową lokalizację jej położenia. W porównaniu do obecnych już modeli zmianie uległo umiejscowienie przycisku zasilania. Przeniesienie go na przeciwną stronę modułu świetlnego zapobiega efektowi oślepienia użytkownika.

Gamę Philips Xperion 6000 LED tworzy model Pocket (który można nazwać latarką kieszonkową), Line (o konstrukcji klasycznej lampy), Slim (to także klasyka w kompaktowej obudowie dopasowanej do wąskich przestrzeni) oraz Pillar (rozwiązanie z uchylnym panelem świetlnym i jako alternatywa ze światłem UV do detekcji wycieków). Zastosowane w nich diody COB LED generują temperaturę barwową rzędu 6000 K, które nawet przy kilkugodzinnym użytkowaniu są neutralne dla ludzkiego oka. Z kolei regulowane natężenie światła stwarza efektywniejsze warunki pracy i wydłuża czas działania. Ładowanie odbywa się poprzez wydajniejszy port usb-C, dodatkowym akcesorium jest podwójna stacja dokująca. W modelach Xperion 6000 Slim i Pillar oferowany jest podłączany chip „Find me”.

Lampa Penlight Premium to jeden z najpopularniejszych modeli w gamie marki Philips. W porównaniu do poprzedniej generacji także zmieniono diody na wydajniejsze i jednocześnie oszczędniejsze COB LED. Pozwoliło to na zwiększenie mocy oświetlenia w poszczególnych trybach pracy. Ważną różnicą jest osiągnięcie wysokiego wskaźnika, który wynosi 95 CRI. Dzięki dokładnemu odzwierciedleniu kolorów, są one widoczne jak w naturalnym oświetleniu dziennym. Tu także zastosowano port usb-C.

Nieodłączną cechą lamp warsztatowych Philips pozostaje zapewnienie wysokich parametrów szczelności (IP54 lub IP65) i odporności na uderzenia mechaniczne (IK07).