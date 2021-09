Nowe wydanie katalogu firmy MEWA 2021/22 produktów renomowanych marek obejmuje 288 stron, na których znajdują się informacje o ponad 10 000 artykułów, które potrzebne są w pracy, w tym także aktualne modele wybranych topowych marek, jak też innowacyjne nowości w zakresie rękawic roboczych i obuwia ochronnego.

Cała oferta dostępna jest w sklepie internetowym: https://buy4work.mewa-service.pl. W ofercie znajdują się certyfikowane rękawice robocze, obuwie ochronne, artykuły do ochrony wzroku, słuchu, głowy i dróg oddechowych, jak tez skóry oraz artykuły higieniczne.

Na zamówienia dokonane do dnia 30 września 2021 r. przewidziany jest rabat w wysokości 10% na wszystkie nowe artykuły wymienione w katalogu. Dotyczy to np. nowego obuwia ochronnego Albatros, które za połączenie komfortu noszenia, sportowego wyglądu i zaawansowanych funkcji ochronnych uzyskało wyróżnienie w konkursie „German Innovation Award 21“. Nowością w asortymencie firmy MEWA są także aktualne modele sprawdzonego obuwia ochronnego serii Elten Wellmaxx. To obuwie wyposażone jest w doskonale amortyzującą podeszwę.



W zakresie środków do ochrony skóry MEWA również poszerzyła swoją ofertę: pojawiły się artykuły przeznaczone do higieny rąk firmy SC Johnson, na przykład bardzo skuteczny środek do dezynfekcji rąk „InstantFOAM Complete“ w kolumnach dozujących „Touch Free“. W zakresie ochrony dróg oddechowych oraz elementów do zakrywania nosa i ust na stanowisku pracy, asortyment katalogu poszerzony został o maseczki medyczne, maski FFP2 oraz jednorazowe maseczki firmy 3M.