Wyszukiwarka akumulatorów producenta Exide Technologies nie tylko dostarcza szczegółowych informacji na temat doboru akumulatora, lecz również jest w stanie przeprowadzić mechaników przez proces jego wymiany w większości aut dostępnych na rynku europejskim, włączając w to auta hybrydowe, elektryczne oraz lekkie pojazdy użytkowe.

Kiedy odpowiedni model akumulatora zostanie już zidentyfikowany dzięki wyszukiwarce – poprzez wybór marki i modelu samochodu lub numeru VIN – Exide oferuje teraz kolejne łatwo dostępne i szczegółowe instrukcje dotyczące:

• lokalizacji akumulatora – w niektórych pojazdach umiejscowienie akumulatora nie zawsze jest oczywiste: może się on znajdować po prawej lub lewej stronie silnika, z przodu lub z tyłu pojazdu, pod maską, a nawet w przestrzeni bagażowej. Przed wdrożeniem rozwiązania oferowanego obecnie przez Exide, użytkownicy byli zmuszeni do szukania dokładnej lokalizacji akumulatora w instrukcjach pojazdów, niepotrzebnie tracąc cenny czas;

• szacowanego czasu pracy – proces wymiany akumulatora jest odmienny w przypadku różnych modeli i typów pojazdów. Znając szacowany czas, niezbędny do wykonania czynności, mechanicy są w stanie przewidzieć złożoność prac oraz z wyprzedzeniem oszacować koszt wymiany;

• wymiany akumulatora – mechanicy są instruowani, jak podłączyć i odłączyć akumulator w prawidłowy sposób, a także jak ustawić takie funkcje powiązane z wymianą akumulatora, jak np.: inicjalizacja podnośników szyb i ustawienia skrzyni biegów. Oznacza to, że narzędzie to jest przydatne od początku do końca procesu;

• zatwierdzenia wymienionego akumulatora w systemie pojazdu – zatwierdzenie akumulatora jest ważną częścią procesu wymiany: pozwala systemowi pojazdu dostosować się do ustawień nowego akumulatora. Niepowodzenie w tym zakresie może powodować problemy z uruchomieniem pojazdu, a nawet doprowadzić do usterek systemu elektrycznego lub do uszkodzenia akumulatora. Dzięki nowym instrukcjom zawartym w wyszukiwarce Exide cały proces walidacji przebiega łatwo i spokojnie.