Firma Apollo Tyres poszerza gamę opon całorocznych Vredestein i wprowadza na rynek opony w 25 nowych rozmiarach, o średnicy od 15 do 22 cali, powiększając ofertę trzech nagradzanych gam opon całorocznych Vredestein przeznaczonych do kompaktowych i rodzinnych samochodów oraz pojazdów typu SUV (Quatrac), samochodów o bardzo wysokich osiągach oraz pojazdów typu SUV (Quatrac Pro), a także samochodów użytkowych (Comtrac 2 All-Season+).

Opony Quatrac, dostępne w rozmiarach 15 i 16 cali, zostały zaprojektowane z myślą o rynku pojazdów klasy średniej i zapewniają optymalną równowagę osiągów na suchych, mokrych oraz pokrytych śniegiem nawierzchniach. Dodatkowo opony te są przyjazne dla środowiska dzięki niskiemu oporowi toczenia i wysokiej wytrzymałości. Nowe opony Quatrac na rok 2021 dostępne są w ośmiu dodatkowych rozmiarach do 15-calowych obręczy.

Quatrac Pro to opony stworzone z myślą o samochodach osobowych o dużej mocy i pojazdach typu SUV. Charakteryzują się niezrównaną przyczepnością na mokrej i pokrytej śniegiem nawierzchni. Opony są już dostępne w licznych rozmiarach dla kół o średnicy od 17 do 21 cali. Z kolei na jesień tego roku wyznaczono wprowadzenie 11 dodatkowych rozmiarów opon Quatrac Pro, w tym po raz pierwszy dla kół o średnicy 22 cali.

Opony Comtrac 2 All-Season+, zaprojektowane z myślą o lekkich samochodach użytkowych, zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa i komfortu podczas jazdy z dużym obciążeniem w każdych warunkach pogodowych. Dzięki specjalnie opracowanej mieszance opony zachowują wysoki poziom przyczepności na mokrej i pokrytej śniegiem nawierzchni podczas jazdy na długich dystansach — a tym samym idealnie nadają się do użytku komercyjnego. Opony Comtract 2 All-Season+ są obecnie dostępne w rozmiarach od 15 do 17 cali, a w jesiennej odsłonie 2021 r. nowością jest sześć dodatkowych opcji rozmiarowych.

W ubiegłym roku opona Quatrac była jednym ze zwycięzców prestiżowego corocznego testu opon prowadzonego przez niemiecki magazyn „Auto Bild Allrad” — w każdej z 14 kategorii uzyskała najwyższą lub niemal najwyższą ocenę. Zajęła w 2020 roku drugie miejsce w teście 32 opon całorocznych magazynu „Auto Bild”. Marka Vredestein zdobyła w 2019 roku tytuł „Producenta roku w segmencie opon całorocznych” przyznawany przez magazyn „Auto Bild”. Testujący docenili produkowane przez markę „wyjątkowe opony całoroczne zapewniające doskonałe osiągi na lodzie i śniegu”, a także ich „dynamiczne właściwości jezdne” na mokrych i suchych nawierzchniach.