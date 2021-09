Scania oferuje wygodne rozwiązanie dla przewoźników mających obowiązek sprostać nowym wymaganiom prawnym dotyczącym poboru opłat drogowych.

Rozwiązania teleinformatyczne Scanii zostały włączone do systemu e-TOLL. Usługa „Scania FMS e-Toll” jest już dostępna w ramach oferty Scania Connected Services.

– Dzięki systemowi Scania FMS fabrycznie zamontowanemu w pojazdach (ZSL), Scania umożliwia klientowi sprawne rozliczanie się z opłat drogowych, bez konieczności montażu dodatkowych urządzeń zewnętrznych. Ponadto, właściciel pojazdu nie musi instalować żadnych dodatkowych aplikacji, co jest wygodnym rozwiązaniem. Każdy nowy pojazd Scania jest przygotowany do współpracy ze Scania FMS, a tym samym z e-TOLL – komentuje Adrian Kulisz, kierownik rozwoju działu usług Scania Polska.

Urządzenie Scanii dostarcza informacji na temat bieżącego położenia pojazdu, co pozwala na automatyczne naliczanie opłat za korzystanie z płatnych odcinków dróg zarządzanych przez GDDKiA.

Więcej informacji na temat usługi można znaleźć na stronie: https://www.scaniaonline.pl/