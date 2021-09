Od 1 października polski oddział Delphi Technologies wprowadził do oferty nowy interfejs diagnostyczny BlueTech DS180/480, wyposażony m.in. w funkcję passthru. Delphi dołącza więc do grona producentów testerów diagnostycznych z tą funkcją, jak Bosch, Hella Gutmann czy TEXA.

Interfejs DS180/480 ma zamontowany pięciokrotnie mocniejszy procesor niż dotychczas oferowane produkty Delphi i wymaga podłączenia do monitora, np. w postaci laptopa lub tabletu Delphi DS480. Urządzenie może być stosowane do serwisowania samochodów osobowych, lekkich pojazdów użytkowych, ciężarówek, autobusów i autokarów, a także przyczep. Oprogramowanie można kupić z roczną, dwu- lub trzyletnią licencją.

Z ciekawszych funkcji interfejs Delphi posiada:

• rejestrator danych rzeczywistych – przydatny podczas diagnostyki pojazdu w ruchu. Można wybrać parametry i zostaną one zapamiętane w pamięci wewnętrznej urządzenia o pojemności 4 GB. Po powrocie do warsztatu można je przeanalizować,

• bezprzewodową łączność WIFI i Bluetooth z komputerem – przydaje się podczas diagnostyki pojazdu, ale przypominamy, że w przypadku korzystania z funkcji passthru interfejs trzeba połączyć z pojazdem przewodem,

• zintegrowany DoIP – nie ma potrzeby posiadania kabla adaptera DoIP. Dzięki wbudowanej funkcjonalności tester może być podłączony bezpośrednio do pojazdów komunikujących się w standardzie DoIP,

• kanały CAN FD – to przyszłościowe rozwiązanie umożliwiające diagnostykę w pojazdach wymagających protokołu komunikacji danych,

• funkcję passthru – umożliwia m.in. diagnozowanie i aktualizację oprogramowania w pojeździe przez połączenie z portalem producenta samochodu (dodatkowo płatne). Delphi nie podało informacji, w których markach pojazdów możliwa jest funkcja passthru oraz ominięcie bramek bezpieczeństwa istniejących w wielu autach nowych generacji,

• rozszerzoną pomoc w zakresie kodów usterek – interfejs prowadzi użytkownika przez proces wyszukiwania błędów, ale również podaje oczekiwane wartości danych rzeczywistych.

Interfejs został wyposażony w sprytny, wielokolorowy wskaźnik, za pomocą którego można sprawdzić stan urządzenia. Białe światło oznacza, że interfejs pracuje, zielone – komunikacja z pojazdem, żółte – włączone nagrywanie, czerwone – ostrzeżenie o małym napięciu akumulatora.

Z opisu, który otrzymaliśmy wynika, że nowy interfejs Delphi to nowoczesne urządzenie o rozszerzonych możliwościach diagnostycznych. Jak podaje producent, dotychczas oferowane testery diagnostyczne będą nadal w ofercie, ale nie posiadają one funkcji passthru.