Firma Brembo zmienia projekt klocków hamulcowych Brembo Xtra przeznaczonych na rynek aftermarket. Seria produktów została stworzona do tarcz nawiercanych i nacinanych dla entuzjastów sportowej jazdy.

Dostępne na rynku od czerwca 2021 r., klocki hamulcowe Brembo Xtra wyróżniają się szarą podkładką z czerwonym logo „Brembo Xtra”. Nowy wzór zastępuje znaczek wygrawerowany laserowo na materiale ciernym.

Wprowadzona po raz pierwszy w 2018 r., seria klocków hamulcowych Brembo Xtra została zaprojektowana do tarcz Max i Xtra. Obejmuje ona ponad 100 referencji, w tym dla najnowszych samochodów małych, średniej wielkości i sportowych. W klockach zastosowano materiał o nazwie BRM X L01, stworzony przez inżynierów Brembo. Składa się on z ponad 30 warstw, produkowanych i testowanych w laboratoriach firmy.

Nowe klocki hamulcowe Brembo Xtra spełniają normy ECE R90 i są kompatybilnymi z zamiennikami do użytku drogowego. W fazie przejściowej na rynku będą dostępne przez kilka miesięcy zarówno nowe klocki z szarą podkładką, jak i starsze z czarną.