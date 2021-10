Continental wprowadza na rynek dwie nowe opony Opony WinterContact TS 870 i WinterContact TS 870 P.

WinterContact TS 870

Następca opony WinterContact TS 860. To nowy produkt, opracowany od podstaw pod względem konstrukcji, wzoru bieżnika i mieszanki. Model ten, w porównaniu do poprzedniczki zapewnia o 3 proc. krótszą drogę hamowania na lodzie i o 5 proc. lepsze prowadzenie na śniegu, a także lepsze prowadzenie na suchej nawierzchni. Dziesięcioprocentowemu wzrostowi przebiegu towarzyszy dwuprocentowe zmniejszenie oporów toczenia. Dodatkową przyczepność na śniegu zapewniają nowo opracowane lamele 3D, ustawione pod optymalnym kątem do kontaktu ze śniegiem. Ponieważ bloki bieżnika zagłębiają się w śnieg, mogą się z nim skuteczniej zazębiać. Dodatkowe bezpieczeństwo zapewniają głębokie lamele, ułożone równolegle do ukośnych rowków. Lamele te mają dużą liczbę krawędzi.

W oponie WinterContact TS 870 zastosowano wzór bieżnika w kształcie litery V. Główne rowki w kształcie litery V zmierzają w kierunku falistego rowka centralnego biegnącego wokół opony.

Opona WinterContact TS 870 została opracowana dla takich modeli jak VW up!, VW Golf i Citroën C4 czy BMW serii 1 i serii 3. Gama produktów obejmuje początkowo 19 rozmiarów na felgi od 14 do 17 cali, o profilu od 45 do 65 i szerokości od 175 do 225 mm – niektóre z nich posiadają rant ochronny felgi i/lub oznaczenie XL, wskazujące na większą nośność. W 2022 r. Continental doda do oferty kolejne 45 rozmiarów. Opony te są dopuszczone do jazdy z prędkością do 240 km/h.

WinterContact TS 870 P

Continental wprowadza też oponę WinterContact TS 870 P, jako następczynię modelu TS 850 P. Zastosowano w niej ulepszoną mieszankę Cool Chili i wykorzystano rowki Hydro Grooves. Aby zapewnić większe bezpieczeństwo kierowcom, którzy używają szerszych opon, konstruktorzy odeszli od konwencjonalnego bieżnika w kształcie litery V. Zamiast tego, w oponie WinterContact TS 870 P, Continental zdecydował się na sztywniejszą konstrukcję z czterema dużymi obwodowymi rowkami biegnącymi pomiędzy rzędami klocków bieżnika.

Gama produktów obejmuje początkowo 52 rozmiary do samochodów osobowych i SUV-ów na felgi od 16 do 21 cali, o profilach od 35 do 65 i szerokości od 205 do 255 mm – wiele z nich z rantem ochronnym dla felgi i/lub oznaczeniem XL wskazującym na większą nośność. Opony mają homologację na prędkość do 270 km/h. Dzięki sztywnej konstrukcji są one również dobrym wyborem dla cięższych modeli z napędem elektrycznym.