Firma STOP&GO wprowadziła przed kilkoma laty na rynek podwójną płytkę kontaktową odstraszającą kuny, z zaawansowaną technologią zatrzaskową (SKT) eliminującą potrzebę stosowania śrub. Ostatnio płytka została poddana optymalizacji i ulepszeniu.

Wraz z nową zaciskową płytką kontaktową, po intensywnych pracach rozwojowych i dokładnej fazie testów w praktyce, na rynek wchodzi rewolucyjna technologia, która wyznacza nowe standardy w zakresie obsługi, instalacji i czasu montażu oraz zapewnia większą elastyczność. Podczas gdy dostępne komercyjnie płytki kontaktowe musiały być „nawlekane” na kabel wysokiego napięcia, nową wersję zaciskową można otworzyć za pomocą praktycznego mechanizmu składającego i wygodnie włożyć kabel. Poprzez późniejsze dociśnięcie płytek do siebie trzpień jest mocno dociskany do rdzenia kabla, zapewniając w ten sposób wysoką siłę styku i doskonałą przewodność.

Oznacza to, że mocowanie dodatkowych płytek kontaktowych jest teraz możliwe w dowolnym miejscu na kablu wysokiego napięcia, podobnie jak przedłużenie przewodu za pomocą kolejnej płytki kontaktowej, szczególnie w przypadku dużych komór silnikowych, takich jak w samochodach typu SUV i kamperach.

Wariant zaciskowy będzie dostępny dla urządzeń 7 PLUS-MINUS i 8 PLUS-MINUS od wiosny 2022 roku.

STOP&GO oferuje na produkt 4-letnią gwarancję.