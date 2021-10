TecAlliance opracował nowy katalog online ECat dla MAHLE Aftermarket na podstawie rozwiązania TecDoc White Label Catalogue.

Katalog został dostosowany do potrzeb międzynarodowego producenta części zamiennych w ciągu sześciu tygodni. E-katalog daje klientom dostęp do portfolio części MAHLE i umożliwia szybkie i precyzyjne znalezienie odpowiedniego produktu – na całym świecie, w 41 językach, za pomocą aplikacji na telefon komórkowy, komputer lub tablet.



Dzięki rozwiązaniu TecDoc White Label Catalogue producenci części mają do dyspozycji wydajne i przyjazne dla użytkownika rozwiązanie katalogowe w możliwie najkrótszym czasie, dostosowane do indywidualnych wymagań i wytycznych projektowych a do tego dostępne w 41 językach.