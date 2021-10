Castrol rozszerza portfolio produktów neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla w Europie o linię zaawansowanych olejów do przekładni i mostów napędowych Castrol TRANSMAX.

Produkty Castrol TRANSMAX są przeznaczone do mostów napędowych oraz automatycznych i manualnych skrzyń biegów. Produkty te zostały zweryfikowane jako neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla zgodnie z uznaną międzynarodową normą PAS 2060.

Zaawansowana gama olejów Castrol TRANSMAX z technologią Smooth Drive Technology zawiera aktywne molekuły ochronne, które automatycznie dopasowują swój poziom tarcia do zmian ciśnienia i prędkości. Pomaga to wydłużyć żywotność przekładni i zapewnia płynniejszą zmianę biegów przez dłuższy czas.

W 2014 r. firma Castrol, jako pierwsza na świecie, zaoferowała środki smarne z certyfikatem neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla zgodnie z normą PAS2060 – Castrol PROFESSIONAL. Od tego czasu Castrol nieustannie rozszerza swoją ofertę produktów neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla dla samochodów osobowych i pojazdów użytkowych – od jej wprowadzenia udało się zrównoważyć 3,3 mln ton CO2e. Castrol zobowiązuje się, by 50% wolumenu wiodących produktów firmy sprzedanych w Europie w pierwszej połowie 2021 roku posiadało certyfikat neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla. Obejmuje to wszystkie produkty sprzedawane pod wiodącymi liniami produktowymi Castrol, takimi jak: EDGE, POWER 1, VECTON i CASTROL ON.