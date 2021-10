Oleje silnikowe w klasie jakości ACEA A3/B4 są jednymi z najpopularniejszych w Polsce. ORLEN OIL wprowadza nowy w pełni syntetyczny produkt w klasie lepkości 5W-30.

PLATINUM Max Expert A3/B4 5W-30 to syntetyczny, wielosezonowy olej silnikowy opracowany na podstawie wysokiej jakości olejów bazowych i odpowiednio dobranych dodatków uszlachetniających. Przeznaczony jest do całorocznej eksploatacji, szczególnie dla silników benzynowych i wysokoprężnych z wtryskiem bezpośrednim, które występują w nowoczesnych samochodach osobowych jak i lekkich dostawczych. Olej ten jest także odpowiedni do silników z turbodoładowaniem. Z powodzeniem może być też stosowany w pojazdach, co do których producent zaleca olej klasy lepkości i jakości podanej w opisie produktu.

PLATINUM Max Expert A3/B4 5W-30 został oficjalnie zaaprobowany do pojazdów koncernu Volkswagen objętych specyfikacją VW Standard 502 00 VW Standard 505 00, a także do pojazdów koncernu Daimler AG objętych specyfikacja MB-Approval 229.3.