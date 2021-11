Oferta produktów na pierwszy montaż firmy UFI Filters została rozszerzona o projekt dla koncernu Mercedes-Benz AG. Nowoczesna technologia filtracji powietrza UFI MULTITUBE, zaprojektowana i produkowana przez UFI Filters, znajdzie się na wyposażeniu samochodu Mercedes-Maybach Klasy S z podwójnym airboxem.

Cechą charakterystyczną UFI MULTITUBE jest modułowa budowa, która pozwala na dopasowanie kształtu do wymagań producenta. W porównaniu ze standardowymi filtrami panelowymi, dzięki cylindrycznej strukturze UFI MULTITUBE ma mniejsze rozmiary i gwarantuje wydajność filtracji powyżej 99,5%.

Firma UFI Filters zaprojektowała specjalną technologię dla silnika V12 o mocy 610 KM wymagającego optymalnego rozwiązania umożliwiającego przepływ przefiltrowanego i czystego powietrza. Dwa airboxy, zawierające cylindryczny system UFI MULTITUBE, zajmują mniejszą przestrzeń i zapewniają lepszą dynamikę przepływu. W ten sposób, w porównaniu z typowymi filtrami panelowymi, UFI MULTITUBE ogranicza straty ciśnienia i energii, co wpływa na większą moc silnika, a także zmniejsza emisję spalin i zużycie paliwa. Dotychczas system UFI MULTITUBE stosowany w innych pojazdach pomógł zwiększyć ich moc nawet o 4%.

Oprócz znaczącej redukcji spadku ciśnienia w układzie dolotowym, technologia zapewnia wysoką odporność na działanie wody i ognia. Medium filtracyjne UFI MULTITUBE, wykonane z włókien syntetycznych FormulaUFI.EXTREME o właściwościach hydrofobowych, tworzy filtr wgłębny nieprzepuszczający kropel wody oraz wilgoci. Jednocześnie zachowuje ono pełną funkcjonalność i stałą wydajność filtracji przez cały cykl użytkowania.

System MULTITUBE przeszedł również test DIN53438 – według standardu ISO określającego stopień spalania materiałów, zdobywając najwyższą notę F1 – co potwierdza odporność FormulaUFI.EXTREME na ogień i gwarantuje bezpieczeństwo produktu. Wyniki UFI MULTITUBE były lepsze od innych filtrów powietrza, które uzyskały klasyfikację F1, a podczas testu produkt UFI Filters jako jedyny nie uległ działaniu ognia.