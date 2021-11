Firma Brembo przedstawiła SENSIFY, inteligentny układ hamulcowy, w którym najbardziej zaawansowane oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji zintegrowano z cenionymi na całym świecie elementami hamulcowymi produkowanymi przez firmę.

SENSIFY łączy zaciski, tarcze i materiały cierne z oferty Brembo z technologią cyfrową i sztuczną inteligencją, tworząc elastyczną i rewolucyjną platformę obejmującą oprogramowanie, algorytmy prognostyczne i zarządzanie danymi służące do cyfrowego sterowania układem hamulcowym.

Dzięki SENSIFY układ jest nie tylko sumą elementów, ale spójnym ekosystemem, w którym sztuczna inteligencja i oprogramowanie odgrywają aktywną rolę. Gromadzenie danych służy poprawie komfortu jazdy i pozwala na ciągłą aktualizację układu.

Nazwa SENSIFY powstała z połączenia dwóch słów: SENSE, czyli zmysł, dzięki któremu człowiek odbiera bodźce zewnętrzne, i SIMPLIFY, czyli prostota w wykorzystaniu systemu w pojeździe. W ten sposób SENSIFY™ oferuje to, co najważniejsze: przyjemność jazdy i pełne bezpieczeństwo. Układ działa intuicyjnie, reaguje dynamicznie i płynnie, zapewnia wyjątkową kontrolę i działanie, jakiego w danym momencie potrzebuje kierowca.

SENSIFY to także rozwiązanie bardziej ekologiczne. Dzięki zoptymalizowaniu działania układu hamulcowego na każdym z kół oraz poprzez zmniejszenie tarcia pomiędzy klockami i tarczami, została zminimalizowana emisja zanieczyszczeń.

SENSIFY powinno pojawić się na rynku na początku 2024 roku.