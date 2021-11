W gamie lamp warsztatowych marki Philips znajduje się kilkanaście pozycji. Mają zróżnicowaną budowę i funkcje, a przez to użytkownik może łatwiej dobrać model do specyfiki swojej pracy. Wszystkie łączy dziś ultranowoczesne źródło światła, jakimi są diody LED oraz bezprzewodowe zasilanie.





Pomimo tak rozbudowanej oferty i zaawansowanych technologicznie rozwiązań marka Philips systematycznie rozwija segment lamp roboczych. Najnowszą propozycją jest cała gama modeli Xperion 6000 – Pocket, Slim, Line, Pillar i UV Pillar. Ich wizualnym wyróżnikiem jest limonkowo-szara obudowa. Takie zestawienie nie jest przypadkowe, bo zaproponowane przez mechaników, którzy nieraz tracili czas na odnalezienie odłożonej lampy w warsztacie.

Innym często zgłaszanym postulatem był sposób mocowania do powierzchni metalowych. W nowej serii zastosowano silniejszy magnes, a w przypadku Slim, Pillar i Pillar UV dwie sztuki. To rozwiązanie pozwala na stabilne ustawienie lampy w pionie. Dodatkowo każdy z pięciu nowych modeli Xperion 6000 wyposażono w wyjmowany i obracany wokół własnej osi haczyk.

Bezprzewodowe zasilanie efektywnie ułatwia wykonanie różnych czynności przy samochodzie, szczególnie przy konieczności zmiany pozycji, korzystaniu z kanału czy podnośnika. To z kolei wiąże się z koniecznością użycia pojemniejszych akumulatorów, które muszą być relatywnie szybko ładowane. Czas ten udało się skrócić dzięki wprowadzeniu portu usb typu C – i wynosi od 3,5 do 4,5 godziny. Co więcej, poza modelem Xperion 6000 Line, do pozostałych oferowane jest nowe akcesorium - stacja dokująca podłączona do sieci 230V. Za jej pośrednictwem można ładować jednocześnie dwie lampy.

Innym premierowym rozwiązaniem jest funkcja „Find my device”. Dwa moduły radiowe – nadajnik i odbiornik – pozwolą szybciej zlokalizować odłożoną lampę, jak też zasygnalizują jej pozostawienie w naprawionym pojeździe, który właśnie wyjeżdża z warsztatu.

Mianownikiem wszystkich modeli Xperion 6000 jest szeroka wiązka światła LED oraz możliwość pracy w trybach świecenia Eco lub Boost. Jak też korzystania z punktowej diody umieszczonej na głowicy lampy. W przypadku Pocket znajduje się na elastycznym wężyku o długości 25 cm. Dodatkiem do UV Pillar jest ultrafioletowe światło do szukania miejsc wycieków płynów eksploatacyjnych. To również lampa z wysokim wskaźnikiem oddawania barw CRI95, co poszerza jej zastosowanie.