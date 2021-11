Nissens Automotive rozszerzył ofertę części do układu chłodzenia o elektryczne pompy wody.

Elektryczna pompa wody, na ogół ma zastosowanie w pojazdach jako dodatkowa pompa wspomagająca układ chłodzenia silnika. Wraz z tak zwanym downsizingiem silników, czyli zastąpieniem jednostki o dużej pojemności, mniejszą, bardziej wysiloną, pojawiła się potrzeba zapewnienia jeszcze lepszego chłodzenia silnika. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest elektryczna pompa wody, którą można zamontować praktycznie w dowolnym miejscu w komorze silnika. Przede wszystkim elektryczna pompa może być sterowana niezależnie od prędkości obrotowej silnika.

Montując elektryczną pompę wody należy pamiętać, że robocizna poświęcona na wymianę stanowi na ogół największy udział w koszcie naprawy, dlatego pompy Nissens produkowane są w standardzie „Nissens First Fit” co oznacza, że w opakowaniu dołączane są niezbędne wsporniki montażowe i izolatory drgań (jeśli mają zastosowanie do danego pojazdu), dzięki czemu montaż jest szybki i bezproblemowy.

Oferta początkowa elektrycznych pomp wody Nissens obejmuje 35 referencji, które pokrywają około 140 numerów OE, mających zastosowanie w najpopularniejszych modelach samochodów osobowych i dostawczych. Więcej informacji na stronach: www.nissens.com lub www.showroom.nissens.com.