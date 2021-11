Gates (NYSE: GTES) rozszerza ofertę rozwiązań do układów napędu paska synchronicznego w regionie EMEA o nastawniki faz rozrządu (VVTS) o jakości OE.

Nowa oferta nastawników VVT firmy Gates stanowi uzupełnienie szerokiego asortymentu pasków oraz zestawów rozrządu Gates PowerGrip® do układów napędu paska synchronicznego.

Pierwsze 53 pozycji dedykowane jest do aut wyprodukowanych w USA, Europie i Azji. Pełna lista zastosowań obejmuje samochody wytwarzane w latach 1995-2020: Audi, BMW, Chevrolet, Chrysler, Dodge, Honda, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Seat, Škoda, Toyota, Volvo oraz VW.

Firma Gates uwzględniła również popularne zastosowania w modelach Audi, takie jak A3, Q3 i TT. Kolejne przykłady obejmują modele BMW 118i, 218i, 318i, X1, x3, 225e / MINI Cooper oraz MINI One. Modele z oferty Nissana to m.in. Micra, Juke i Qashqai. Modele Toyota to Corolla i Camry; natomiast dla VW to Beetle, EOS, Golf, Passat i Tiguan.

Trwają prace nad opracowaniem kolejnych VVTS i wprowadzeniem ich do oferty w drugiej połowie

bieżącego roku.