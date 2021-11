Producent amortyzatorów, firma Monroe, wprowadziła 5-letnią gwarancję na całą gamę amortyzatorów i kolumn zawieszenia.

5-letnia gwarancja, dotychczas dostępna tylko dla amortyzatorów Monroe OESpectrum i Intelligent Suspension RideSense, została rozszerzona na produkty Original, Adventure i Van-Magnum.

Warunki rozszerzonej gwarancji są takie same, jak te oferowane do tej pory na amortyzatory Monroe OESpectrum i Intelligent Suspension RideSense. Jednym z kluczowych wymagań gwarancyjnych jest oczywiście montaż amortyzatorów i kolumn zawieszenia zgodnie z zaleceniami producenta. Obejmują one zawsze montaż obu amortyzatorów i/lub kolumn na tej samej osi, a także wymianę zestawów montażowych i ochronnych.