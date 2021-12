Valeo zaprezentowało skaner LiDAR (Light Detection and Ranging – wykrywanie światła i odległości) trzeciej generacji, który ma zadebiutować na rynku w 2024 roku.

Nowa technologia oferuje znacznie lepsze osiągi, zapewniając niespotykany wcześniej poziom bezpieczeństwa na drogach m.in. dzięki identyfikacji obiektów, których nie dostrzegają ludzie, ani wykorzystywane obecnie kamery i radary. LiDAR trzeciej generacji znacząco przybliża rzeczywistość autonomicznej rzeczywistości. Przewiduje się, że do 2030 roku rynek czujników odpowiedzialnych za wykrywanie światła i odległości będzie wart ponad 50 miliardów dolarów.

Nowa generacja czujników LiDAR zapewnia niezrównaną wydajność pod względem zasięgu, rozdzielczości i liczby klatek na sekundę. Skaner rekonstruuje trójwymiarowy obraz otoczenia pojazdu w czasie rzeczywistym z prędkością 4,5 miliona pikseli i 25 klatek na sekundę. W porównaniu do poprzedniej generacji rozdzielczość została zwiększona 12-krotnie, zasięg 3-krotnie, a kąt widzenia 2,5-krotnie. LiDAR zidentyfikuje obiekty, których mogą nie dostrzec ludzie i obecnie wykorzystywane kamery czy radary. Oznacza to, że kierowca korzystający z pojazdu wyposażonego w LiDAR trzeciej generacji będzie mógł powierzyć prowadzenie autonomicznemu systemowi kierowania w wielu sytuacjach, w tym na autostradzie z prędkością do 130 km/h, co spełnia standardy automatyzacji na poziomie 2. Pojazd wyposażony w najnowszy typ skanera będzie mógł całkowicie autonomicznie zarządzać sytuacjami awaryjnymi, także w autostradowych warunkach drogowych.



Skanery LiDAR firmy Valeo są wytwarzane w Niemczech, w zakładach w Wemding w Bawarii. Poszczególne komponenty urządzenia są montowane z mikronową dokładnością . Linie produkcyjne opierają się na najnowocześniejszej wiedzy Valeo w zakresie optyki, mechaniki i fotoniki – gałęzi fizyki, która koncentruje się na emisji i wykrywaniu cząstek światła, czyli fotonów. 300 specjalistów Valeo zajmuje się wyłącznie tą technologią, a efektem ich pracy jest zgłoszenie już ponad 500 związanych z nią patentów.