Penlight to nietypowa i praktyczna lampa robocza LED. To jeden z najczęściej wybieranych modeli marki Philips.

Konstrukcja Penlight, którą już sugeruje nazwa, oparta jest na kształcie długopisu. Wąska i podłużna obudowa ułatwia włożenie jej do kieszeni, np. kombinezonu. W zabezpieczeniu przed wypadnięciem pomaga tradycyjny zaczep, który ma o wiele większe zastosowanie. Dwa silne magnesy pozwalają na jej solidne mocowanie na dowolnych elementach metalowych samochodu, a w odpowiednim doświetleniu miejsca pracy pomaga możliwość obrotu całości w zakresie 50 stopni.

Odlany z aluminium korpus Penlight Premium Color+ charakteryzuje się dużą odpornością na uszkodzenia mechaniczne (klasa IK07), w tym upadek z wysokości do kanału. Część rękojeści (teraz w szarym kolorze) wykonano z tworzywa, które zapewnia pewne trzymanie nawet w pokrytej smarem dłoni. Całość zabezpieczono przed działaniem płynów, olejów i chemikaliów oraz pyłem (klasa IP54).

Niemniej użytkownicy lamp warsztatowych na pierwszym miejscu stawiają parametry świetle. W przypadku nowego Penlight Premium Color+ źródłem są wydajniejsze diody COB LED o temperaturze barwowej 5500-6500 K. Jedną z nich wbudowano na szczycie korpusu, co pozwala na punktowe oświetlenie przestrzeni roboczej. W porównaniu do poprzedniej generacji zwiększono jego wartość do 180 lm. Kolejne diody LED umieszczono w bloku, tu też dostępna jest wyższa wydajność – w trybie eco 120 lm i boost 200 lm. Obecnie kąt rozsyłu wiązki wynosi do 70 stopni.

Nowością jest tryb sygnalizacji w postaci czerwonego migającego światła (75 Hz), który ułatwia szybką lokalizację lampy w przestrzeni warsztatu. Mechanicy zajmujący się naprawą i lakierowaniem karoserii docenią kolejną nową cechę. Główny panel diod COB LED ma wskaźnik CRI > 95. Im wyższy – punktem odniesienia jest słońce - tym wierniej widziany jest kolor w sztucznym świetle. Pozwala to wychwycić zarówno drobne zarysowania, jak też różnicę w odcieniu barwy lakieru.

Źródłem zasilania Penlight Premium Color+ pozostał wbudowany akumulatorek 3,2 V 1200 mAh. Zmieniono za to sposób ładowania. Teraz jest to port usb typu C, co skróciło maksymalny czas ładowania do 1,8 h. Czas ciągłego świecenia w trybie eco wynosi około czterech godzin, w boost około dwóch godzin.