Bilstein rozszerzył katalog swoich referencji do wersji w nadwoziu sedan (W205).







Wśród nich jest zarówno seria Replacement (B4), czyli odpowiedniki fabrycznie montowanych części, jak też Performance (od B6) o wyższych względem pierwowzoru parametrach użytkowych.

W przypadku zawieszenia pneumatycznego są to moduły z serii BILSTEIN B4 na przód wariantów z napędem na jedną lub obie osie. Wkrótce ofertę uzupełnią referencje z przeznaczeniem na tył. Największy wybór nowości obejmuje klasyczne amortyzatory z serii BILSTEIN B6 i B8, a także zestawy do 4Matic (w komplecie ze sprężynami) B12 Pro-Kit i ze zmiennym nastawem siły tłumienia B16. Tu także oferta obejmuje sedana Klasy C z napędem tylko na przednie lub na wszystkie koła. Jednocześnie BILSTEIN zapowiada referencje dla wariantów z zawieszeniem aktywnym DampTronic.

Wśród nowych pozycji w katalogu są także propozycje dla właścicieli wersji W205 AMG C63. To topowe rozwiązanie BILSTEIN Clubsport (między innymi możliwość oddzielnego ustawienia fazy odbicia i dobicia) oraz sprężyny z kategorii Performance (nr ref. 53-259141).

Dobór odpowiednich i zawsze aktualnych referencji amortyzatorów i elementów zawieszenia zapewnia katalog on-line dostępny w języku polskim na stronie bilstein.com/pl.