W 2018 r. duński producent wdrożył na rynek swoje pierwsze turbosprężarki do samochodów osobowych. Kolejnym naturalnym krokiem na drodze rozwoju firmy ze 100-letnią tradycją stało się wprowadzenie do oferty turbosprężarek do pojazdów ciężarowych. Początkowa oferta obejmuje 240 numerów OE.

Firma Nissens Automotive dodała ostatnio do swojej kategorii produktowej „Wydajność i Emisje” 16 nowych turbosprężarek zaprojektowanych do pojazdów ciężarowych i autobusów. Nowe referencje obejmują 240 numerów OE, co zapewnia pokrycie najpopularniejszych obecnie modeli samochodów ciężarowych, jeżdżących po europejskich drogach. Aby wyprodukować turbosprężarki zgodne ze standardem „Genuine Nissens Quality” wykorzystano wiedzę zdobytą w ramach programu budowy turbosprężarek przeznaczonych do samochodów osobowych, którą połączono z wieloletnim doświadczeniem czołowego producenta części zamiennych do samochodów ciężarowych.

Turbosprężarki Nissens zostały dokładnie przetestowane i skalibrowane, tak aby zapewnić optymalne doładowanie w celu uzyskania możliwie najlepszych osiągów silnika i jednocześnie oszczędności w zużyciu paliwa. Wszystkie niezbędne części, takie jak uszczelki albo śruby, zawarte są od razu w kartonie, w komplecie z nową turbosprężarką.

Szczegółowe informacje na temat produktu zostały udostępnione przez Nissens w Wirtualnym Showroomie, dostępnym pod adresem nissens.com/showroom.