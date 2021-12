Marka Philips wprowadziła do oferty serię lamp warsztatowych Xperion 6000 LED. W jej skład wchodzi model Pillar wyposażony w detektor nieszczelności UV i bardzo wysoki wskaźnik oddawania barw CRI.

Różnica między nową serią Xperion 6000 i wchodzącymi w jej skład dwoma lampami typu Pillar sprowadza się do dodatkowego światła ultrafioletowego, za pomocą którego łatwo wykryć mikropęknięcia i wycieki płynów eksploatacyjnych. W tym celu należy dodać do danego układu niewielką ilość barwnika fluorescencyjnego (sprzedawany osobno). Inspekcja podzespołów promieniami UV ujawni miejsce nieszczelności – w zależności od rodzaju płynu – kolorem żółtym lub zielonym.

Drugim wyróżnikiem lampy roboczej Philips Xperion 6000 Pillar UV jest specjalnie zestawiony panel z diodami LED pod kątem wskaźnika CRI. Oznacza się nim zdolność do wiernego odwzorowania kolorów, np. lakieru nadwozia, w warunkach sztucznego oświetlenia. W tym przypadku uzyskano efektywność na poziomie 95 (z maksymalnych 100).

Standardowo Pillar UV (w porównaniu do opcji w bazowym modelu Pillar i Slim) wyposażono w system Find My Device. Składa się on z dwóch modułów – wkładanego do obudowy lampy chipa i pilota, który można podpiąć do stacji dokującej lub do breloka kluczy. To rozwiązanie pozwala nie tylko zlokalizować miejsce odłożenia, ale też zapobiega pozostawieniu jej w naprawianym samochodzie i wyjeździe z terenu warsztatu.

Wspomniany Mutli Dock Station (również opcja) to uniwersalna ładowarka z portami usb typ C na dwie lampy Philips z serii Xperion 6000 LED - Pillar, Pillar UV, Pocket i Slim. Wszystkie te modele (gamę uzupełnia Line) działają bezprzewodowo. Wbudowane akumulatorki zapewniają do 12 godzin ciągłej pracy w dwóch trybach – eco i boost. W przypadku lampy roboczej z detektorem wykrywania nieszczelności punktowe światło ma wartość 180 lm, zaś moduł ze wskaźnikiem CRI 250 lub 500 lm.