Urządzenie do geometrii kół Hofmann Geoliner 770 zaprojektowano z naciskiem na mobilność.

Maszyną można „przejechać” przez drzwi o standardowym wymiarze oraz używać na wielu stanowiskach. Jest w pełni Plug&Play, technologia pomiaru 3D nie wymaga kalibracji do stanowiska diagnostycznego. Porównując do pozostałych urządzeń producenta, zmniejszone zostały wymiary, np. kamery zamontowano na specjalnych ramionach. Wysokość to tylko 202 cm a boki mierzą 86 cm.

Urządzenie znacząco skraca czas obsługi. Ultraszybkie kamery NextGen wykonują pomiar w trybie ciągłym do 60 zdjęć na sekundę.

Hofmann Geoliner 770 spełnia wymogi procedur OEM dla VAG oraz MB.