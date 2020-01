W roku 2019 Scania Polska sprzedała rekordową liczbę samochodów. Na koniec listopada 2019 r. sprzedano 5107 sztuk i Scania zajęła drugie miejsce – za DAF-em.

Scania Polska ma 11 dilerów i 39 serwisów. W 2019 r. otworzono dwa nowe serwisy – w Częstochowie i Mławie. W 2020 r. zostaną oddane do użytku serwisy w Toruniu i Mławie. Zdaniem Haralda Woitke, dyrektora generalnego Scania Polska, źródłem sukcesu są: indywidualnie dopasowana oferta produktowa i europejskie kontakty serwisowe, które znajdują coraz więcej nabywców. Do wzrostu sprzedaży przyczynił się też program „Scania. Zawsze na czele” – dodaje dyrektor marketingu Paweł Paluch. W ramach tego programu Scania oferuje możliwość testowania samochodów marki Scania firmom transportowym, które do tej pory nie miały kontaktu z samochodami tej marki. Testy odbywające się z udziałem kierowców Scanii maja wykazać niskie zużycie paliwa. W 2019 r. przeprowadzono 132 jazdy testowe, podczas których przejechano dystans blisko 750 tys. km ze średnim zużyciem paliwa zestawu 22,7 l/100 km.



Powodzeniem cieszy się również program Scania Ecolution – szkolenia kierowców uczące ekologicznej jazdy. Pod okiem doświadczonych trenerów przeszkolono 2220 kierowców w Szkole Jazdy Scania. Podczas konferencji prasowej poinformowano, że już 23 500 polskich pojazdów jest połączonych systemem telematycznym umożliwiającym zdalne monitorowanie sposobu jazdy kierowców oraz kontrolę pracy głównych podzespołów pojazdu. Dzięki temu autoryzowany serwis ma możliwość prewencyjnej wymiany zużywających się podzespołów.

W 2020 r. Scania stawia na pojazdy zasilane gazem ziemnym. Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11.01.2018 r., nakłada na gminy obowiązek posiadania floty niskoemisyjnych pojazdów w ilości: 10% do 2021 r., 20% - do 2023 r. i 30% do 2025 r. Scania liczy więc na zwiększoną sprzedaż pojazdów zasilanych gazem ziemnym, który jest dostępnym i w miarę tanim paliwem ekologicznym.





W ofercie Scanii pojawiły się pojazdy zasilane paliwem gazowym z różnymi konfiguracjami podwozi i szeroką ofertą silników „gazowych”. Przeprowadzane są również szkolenia dla dużych firm transportowych informujące o przepisach i budowie stacji tankowania gazu ziemnego. Okazuje się, że wiele firm transportowych, głównie komunalnych, jest zainteresowanych budową takich stacji. Być może już wkrótce powstaną w naszym kraju prywatne stacje tankowania metanu do obsługi floty danego przewoźnika.





Stacja na upłynniony gaz ziemny (LNG) jest zasilana z rur przesyłowych gazu, w których gaz jest transportowany pod ciśnieniem 5,2 bara. Na stacji gaz ten jest sprężany w kompresorze do 260 barów i gromadzony w zbiornikach, z których jest pobierany do tankowania pojazdów. Ilość zbiorników i wydatek kompresora są uzależnione od zakładanego zapotrzebowania gazu. W najprostszej wersji stacji nie przewiduje się zbiorników, a gaz jest tłoczony do zbiorników pojazdu bezpośrednio z kompresora. Do budowy takiej stacji są potrzebne następujące dokumenty: zgoda środowiskowa na inwestycję, pozwolenie na budowę, zgoda na przyłączenie do sieci przesyłowej, zgoda na dostawę energii elektrycznej i koncesja na sprzedaż paliw.

Do stacji tankowania gazu w stanie ciekłym (LNG) gaz jest dostarczany cysternami. W stacji tej znajduje się zbiornik kriogeniczny o dużej objętości (45–80 tys. litrów), z którego gaz w stanie płynnym jest transportowany specjalną pompą do cieczy niskotemperaturowych do dystrybutora gazu, a następnie do zbiornika pojazdu. Opcjonalnie można zamontować system chłodzenia zbiornika kriogenicznego ciekłym azotem lub system ogrzewania gazu, w celu jego rozprężenia. Wymagane dokumenty to: zgoda środowiskowa na inwestycję, pozwolenie na budowę, zgoda na dostawę energii elektrycznej i koncesja na sprzedaż paliw.

Mieliśmy możliwość odbycia jazd testowych pojazdami z silnikami „gazowymi”. Są to jednostki napędowe z zapłonem iskrowym, które oprócz świec i cewek zapłonowych posiadają sondy lambda, katalizator trójdrożny, czujnik spalania stukowego, chłodnicę systemu EGR i turbosprężarkę chłodzoną cieczą. Samochody na CNG mają ponadto dwustopniowy reduktor ciśnienia, filtr gazu i zbiorniki. W pojazdach LNG znajdują się także reduktor ciśnienia i instalacja odpowietrzająca. Oferowane są zbiorniki gazu o różnej pojemności, w zależności od oczekiwanego zasięgu pojazdu. Średnie zużycie gazu w pojazdach wynosi 22 kg na 100 km.

W ofercie Scanii znajdują się silniki o pojemności 9,3 l (280 KM, 340 KM) i 12,7 l (410 KM). Jak zapewnia Scania, autoryzowane serwisy są już przygotowane do obsługi tych silników, których ok. 40 części jest innych niż w dotychczasowych silnikach Diesla.

Koszt zakupu pojazdu na CNG jest wyższy o 18 tys. euro, a pojazdu na LNG o 30 tys. euro w stosunku do analogicznego pojazdu z silnikiem Diesla. Koszt serwisowania w autoryzowanych serwisach Scania pojazdu na CNG jest wyższy o 25%, a pojazdu na LNG o 40% w stosunku do analogicznego pojazdu z silnikiem Diesla. Przegląd serwisowy pojazdu z silnikiem gazowym należy przeprowadzić co 45 tys. km, a wymianę oleju – co 60 tys. km. Dozór techniczny pojazdu LNG odbywa się co roku, na CNG – co trzy lata i co 10 lat wymagana jest próba ciśnieniowa zbiorników.





Harald Woitke, dyrektor generalny Scania Polska



Silniki gazowe będą miały zastosowanie początkowo w mniejszych samochodach, w usługach komunalnych, a w miarę rozwoju sieci stacji tankowania także w ciągnikach dalekobieżnych.





Ryszard Polit