Rok 2019 to najbardziej dynamiczny rok pod względem zmian na rynku specjalistycznych szkoleń technicznych w branży motoryzacyjnej. Formuła dotychczasowego modelu szkoleń w grupach organizowanych przez dystrybutorów powoli ustępuje miejsca indywidualnym szkoleniom zamawianym bezpośrednio przez warsztat. Właściciel zainteresowany rozwojem kompetencji swoich pracowników w wybranym obszarze specjalizacji zamawia szkolenia bezpośrednio pod własne potrzeby.

Kiedyś szkolenia prowadzone były przede wszystkim w terenie. Dzisiaj, przy tak dużym postępie technologicznym, przeprowadzenie wysokospecjalistycznych szkoleń serwisowych bez odpowiedniego zaplecza technicznego jest prawie niemożliwe. Dlatego aktualnie ok. 65% wszystkich szkoleń jest prowadzonych bezpośrednio w Europejskim Ośrodku Szkolenia Rzeczoznawców lub w serwisie zamawiającego. Przez wiele lat szkolenia prowadzone cyklicznie pozwoliły na pozyskanie przez mechaników wiedzy ogólnej pozwalającej na wykonywanie szerokiego wachlarza usług serwisowych. W dzisiejszych czasach, niestety, ze względu na dużą konkurencję, ceny za podstawowe usługi motoryzacyjne mocno się obniżyły, co powoduje, że generowany przychód może być zbyt niski, aby można było wypłacić pracownikowi odpowiednio wysokie wynagrodzenie. Aktualnie, przy wysokim poziomie technicznym współczesnych samochodów od pracowników serwisów wymaga się specjalnych wiadomości. Tylko wyspecjalizowane usługi warsztatu są w stanie wygenerować odpowiedni przychód pozwalający na utrzymanie wysoko wykwalifikowanych pracowników, jak również na zakup odpowiednich, specjalistycznych narzędzi, urządzeń i licencji. Podstawowymi kompetencjami są umiejętności diagnozowania poszczególnych systemów. Dobrze przeprowadzona diagnoza umożliwia wykonanie bezpośredniej czynności serwisowej. Przenosząc usługi serwisowe na płaszczyznę zdrowia, można powiedzieć, że można się leczyć przez wiele lat na chorobę, której pacjent nie ma – nie lecząc tej, która jest przyczyną złego samopoczucia, a czasem prowadzi do nieodwracalnych w skutkach sytuacji. Dlatego koniecznością staje się posiadanie kompetencji do diagnozy na wszystkich obszarach komplikacji samochodu, począwszy od diagnostyki silników poprzez skrzynie biegów, systemy infotainment, klimatyzację, geometrię, przeglądy serwisowe. Proszę sobie wyobrazić, że w wielu rejonach Polski trudno aktualnie jest znaleźć serwis, który potrafi wykonać regulację reflektorów Matrix LED, zaś niewiele serwisów zdaje sobie z tego sprawę, że nie są w stanie obsłużyć klienta nawet przy tak prostych czynnościach, jak regulacja świateł. Standardowe urządzenia do kontroli ustawienia reflektorów nie tylko nie obsługują reflektorów Matrix LED HD, lecz nawet nie są w stanie obsłużyć reflektorów LED oraz Full LED. To samo dotyczy szkoleń z kalibracji kamer i radarów stosowanych aktualnie niemal we wszystkich markach.

Serwis nieposiadający kompetencji i możliwości wykonania usługi odda swojego klienta konkurencji, gdyż tam będą w stanie wykonać potrzebną mu obsługę. W chwili obecnej największe pieniądze wiążą się z obsługą serwisową automatycznych skrzyń biegów, jak również systemów connectiviti. Sieci transmisji danych stały się codziennością, jak trzy, cztery lata temu układy monitorowania ciśnienia w ogumieniu: TPMS, RDK, TSS. Aktualnie kompetencje z zakresu diagnostyki i naprawy zawieszeń aktywnych pozwalają na dodatkowy, dobry strumień środków finansowych w serwisie. Trudno też utrzymać kompetencje z zakresu diagnostyki i naprawy nowej generacji silników z bezpośrednim wtryskiem benzyny, jak również tych z nową generacją siników z układem Common Rail. Często właściciele serwisów nie wiedzą, jak bardzo zmieniła się technologia, zaś po raz pierwszy zderzają się z nią, gdy przyjedzie do nich samochód z nowym silnikiem, np. 1.5 TSI, pozwalającym na pracę w cyklu Millera z czwartą generacją układu wtryskowego (350 barów). Często serwisy są dalej w posiadaniu kompetencji na poziomie I–II generacji. Nie bez znaczenia są szkolenia z PassThru indywidualnie dla rożnych marek pojazdów, pozwalające na łączenie się warsztatu z serwerem producenta pojazdu, za pomocą uniwersalnych urządzeń, np. Hella Gutmann, Bosch czy Texa. Dlatego nie trzeba kupować urządzeń fabrycznych producenta, aby wykonać pełną diagnostykę wraz z kodowaniami sterowników. Serwisy posiadają wiele z tych urządzeń, więc pozostałe kwestie są do zdobycia podczas szkolenia.

W 2019 r. hitem były szkolenia z zastosowania specjalistycznej chemii serwisowej, a dokładnie z wklejania dachów metalowych, dachów panoramicznych oraz poszyć bocznych. W wielu samochodach system naprawczy dachów nie przewiduje możliwości zgrzewania, gdyż powierzchnia się faluje i wymaga użycia masy szpachlowej, co skutkuje reklamacjami ze strony klienta. Zgrzewanie i szpachlowanie nowego dachu można porównać do sytuacji budowania przez serwis bomby z opóźnionym zapłonem. Klient dowie się o fakcie nieprawidłowo wykonanej naprawy przy próbie sprzedaży samochodu, niekiedy przy następnej kolizji, gdy firma ubezpieczeniowa nie wypłaci mu odszkodowania za nowy element – z kwoty wynikającej z kalkulacji naprawy Audatex/Eurotax potrąci wartość ze względu na zastosowaną masę szpachlową, a nawet nie wypłaci odszkodowania ze względu na utratę wartości pojazdu. Dlatego serwis obsługujący samochody nowej generacji, chcąc zagwarantować sobie przychody na odpowiednim poziomie, wymaga bieżącego doskonalenia umiejętności pracowników. Najtańszym sposobem zdobywania kompetencji są szkolenia. Zdecydowanie drożej wychodzi szkolenie pracownika na samochodzie klienta. Sam proces nieprawidłowo wykonanej naprawy to jeden aspekt sprawy, zaś utrata dobrego imienia poprzez reklamacje i niezadowolonego klienta, to zbyt duży koszt, na który żadnej firmy nie stać. Doczekaliśmy się w Polsce sytuacji, w której bardzo doświadczeni mechanicy i elektronicy uwierzyli w siebie i zgłaszają się na szkolenia kwalifikacyjne do uprawnień rzeczoznawczych. Wielu z nich zostaje również biegłymi sądowymi. Trzeba było wiele lat, aby zrozumieli, że przy ich doświadczeniu i kompetencjach zagwarantowanie dodatkowego źródła finansowania jest tylko formalnością. Wystarczy, że przejdą szkolenia z zakresu norm prawnych i techniki pisania opinii i od razu mogą ubiegać się o uprawnienia, gdyż znają pozostałe kwestie z praktyki. To, czego rzeczoznawcy, których praktyka opiera się na historii motoryzacji, muszą się uczyć, nasi ludzie znają z hali serwisowej, więc po uzyskaniu uprawnień od razu dołączają do grupy najlepszych ekspertów samochodowych w kraju. Dlatego w ostatnim czasie grupa szkoleń kwalifikacyjnych do uprawnień rzeczoznawczych mocno się rozwinęła. Niemniej jednak to każdy pracownik sam powinien podjąć decyzję już dziś, jak ma wyglądać jego przyszłość i co jemu bezpośrednio przydałoby się najbardziej. Dlatego warto zapoznać się z pełnym zakresem oferowanych szkoleń na naszej stronie i dobrać coś, co każdemu będzie pasowało najlepiej.