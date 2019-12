Firma Valeo udostępniła kolejny 25-minutowy webinar szkoleniowy poświęcony budowie i zasadzie działania rozrusznika silnika spalinowego.

Podczas szkolenia rozrusznik jest rozkładany na czynniki pierwsze. Po kolei, z wykorzystaniem schematów graficznych, omówione zostają wszystkie jego elementy oraz pełnione funkcje. Dzięki szkoleniu dowiesz się:

• o rodzajach rozruszników,

• jak działa elektromagnes,

• jak zbudowana jest przekładnia.

Uczestnik szkolenia może w dowolnej chwili zatrzymać odtwarzanie webinaru, jak i przewijać materiał do tyłu lub do przodu. Aby otrzymać certyfikat ukończenia szkolenia, konieczne jest jednak obejrzenie większości materiału (17 z 25 minut). Po wykonaniu tego zadania, certyfikat stanie się dostępny do pobrania po lewej stronie interfejsu panelu szkoleniowego.

Oprócz webinaru dotyczącego rozruszników w bazie Valeo znajdziemy także szkolenia dotyczące sprzęgieł, kół dwumasowych, elementów układu klimatyzacji czy wycieraczek. Aby zapoznać się z całą listą szkoleń, przejdź na www.valeoservice.pl/pl/szkolenia-techniczne.