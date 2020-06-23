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Aktualne wydanie

Okladka AMS 04 2020

Hella mega macs PC LITE

Cykl szkoleń Magneti Marelli

Szczegóły

MMlipiecMagneti Marelli przygotowało na lipiec cykl szkoleń, m.in. dotyczących diagnostyki automatycznych skrzyń biegów oraz Ustawy o F-Gazach. Odbędą się one w zaostrzonym rygorze sanitarnym.

MMlipiec2020

ZE WZGLĘDU NA OBECNY STAN EPIDEMII ZOSTAJE OGRANICZONA LICZBA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ. KAŻDY UCZESTNIK BĘDZIE MIAŁ DOSTĘP DO ŚRODKÓW DEZYNFEKUJĄCYCH, MASECZEK ORAZ RĘKAWICZEK. BARDZO PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY PRZED PRZYBYCIEM NA SZKOLENIE.

WSZYSTKIE SZCZEGÓŁY WRAZ Z FORMULARZEM ZGŁOSZENIOWYM ORAZ HARMONOGRAM NA KOLEJNE MIESIĄCE ZNAJDĄ PAŃSTWO NA STRONIE INTERNETOWEJ:
http://www.magnetimarelli-checkstar.pl/szkolenia/harmonogram-szkolen,48,3,0

Tel. 602 430 632 Tomasz Pyrlik – specjalista ds. szkoleń

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PassThru

Redakcja „Auto Moto Serwisu” w 2017 roku rozpoczęła cykl publikacji dotyczących PassThru – procedury dostępu online do portali internetowych wybranych producentów pojazdów. Przedstawiamy proces pierwszej rejestracji, diagnostyki pojazdu i programowania sterowników dla poszczególnych marek samochodów.

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