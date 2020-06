Inter Cars przygotował dla swoich klientów kolejną część internetowego webinaru. Jest to już szósta odsłona popularnego wirtualnego spotkania, które swój początek czerpie z pierwszych dni pandemii. Czego tym razem będzie dotyczyć wydarzenie i jak się na nie zapisać?





Temat kolejnego, już szóstego webinaru zorganizowanego przez Inter Cars to: „Sieci serwisowe jako element rozwoju biznesowego”. Szkolenie odbędzie się we wtorek 30 czerwca o godz. 17:00.

Aby zapisać się na webinar, wystarczy wejść w ten link https://bit.ly/3176N1W i wypełnić odpowiedni formularz.

Więcej na temat webinarów i samej akcji #pomagamypomagać, w ramach której organizowane jest to spotkanie, znaleźć można na stronie https://intercars.com.pl/pomagamypomagac.

W akcję zaangażowani są: Castrol, ZF Aftermarket, Bosch, Schaeffler, Mann Filter, Filtron, Delphi, Febi, Varta /Clarios, Contitech, Valeo, Osram, Magneti Marelli, Vredestein, Bridgestone i Goodyear.