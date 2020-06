Denso dostawca w zakresie rozwiązań do układów termicznych (HVAC), zaprasza na darmowe szkolenie online z układów klimatyzacji, które jest skierowane do warsztatów niezależnych.

Szkolenie odbędzie się online, na nowej platformie e-learningowej DENSO, www.denso-technic.com/pl. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Zostało one podzielone na trzy części, aby optymalnie dopasować się do potrzeb słuchaczy. Podczas pierwszej części szkolenia (30 czerwca o 16:00) omówione zostaną podstawowe zasady pracy układu klimatyzacji oraz wszystkie jego podzespoły i stawiane im wymagania. Kolejnym etapem szkolenia będzie omówienie wszystkich typów sprężarek klimatyzacji DENSO oraz diagnostyka związana z zanieczyszczeniami oleju kompresora.

W drugiej części szkolenia (7 lipca o 17:00) omówionych zostanie 7 podstawowych kroków, które należy wykonać podczas serwisu układu klimatyzacji, oraz prawidłowa obsługa tego układu. W części diagnostyczno-technicznej analizowane będą najczęstsze uszkodzenia kompresorów DENSO.

W ostatniej części szkolenia (14 lipca o 16:00) ekspert DENSO wytłumaczy, jak prawidłowo zamontować sprężarkę klimatyzacji oraz na co zwrócić uwagę podczas jej wymiany. Poruszy temat odczytu wskazań manometrów i właściwej interpretacji parametrów ciśnień. Omówi kwestię wprowadzenia czynnika 1234yf do układów klimatyzacji samochodowej, stosowania odpowiednich olejów do różnych typów kompresorów DENSO oraz starego i nowego czynnika chłodniczego.

Poszczególne części szkolenia odbędą się online w dniach 30.06, 7.07 i 14.07. Zapisy na szkolenia i więcej informacji są dostępne na stronie: www.denso-technic.com/pl.



Zarejestruj się teraz, liczba miejsc jest ograniczona!