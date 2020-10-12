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Aktualne wydanie

jedynka062020

Listopad z Magneti Marelli

Szczegóły

MMlipiecMagneti Marelli zaprasza na kolejne szkolenia techniczne w listopadzie.

MMlistopad

ZE WZGLĘDU NA OBECNY STAN EPIDEMII ZOSTAJE OGRANICZONA LICZBA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ. KAŻDY UCZESTNIK BĘDZIE MIAŁ DOSTĘP DO ŚRODKÓW DEZYNFEKUJĄCYCH, MASECZEK ORAZ RĘKAWICZEK. BARDZO PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY PRZED PRZYBYCIEM NA SZKOLENIE.

WSZYSTKIE SZCZEGÓŁY WRAZ Z FORMULARZEM ZGŁOSZENIOWYM ORAZ HARMONOGRAM NA KOLEJNE MIESIĄCE ZNAJDĄ PAŃSTWO NA STRONIE INTERNETOWEJ:
http://www.magnetimarelli-checkstar.pl/szkolenia/harmonogram-szkolen,48,3,0

Tel. 602 430 632 Tomasz Pyrlik – specjalista ds. szkoleń

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Redakcja „Auto Moto Serwisu” w 2017 roku rozpoczęła cykl publikacji dotyczących PassThru – procedury dostępu online do portali internetowych wybranych producentów pojazdów. Przedstawiamy proces pierwszej rejestracji, diagnostyki pojazdu i programowania sterowników dla poszczególnych marek samochodów.

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