Format webinarów zastępuje stacjonarne szkolenia dla mechaników. Za ich pośrednictwem BILSTEIN kontynuuje swój program wsparcia technicznego.





– Oferta BILSTEIN składa się z dwóch podstawowych linii produktowych. Replacement są odpowiednikami fabrycznie montowanych części i ich wymiana sprowadza się do formuły 1:1. W przypadku Performance możemy zmienić charakterystykę pracy zawieszenia samochodu i w tym przypadku niezwykle ważną rolę odgrywa wiedza mechanika. Zarówno w fazie doradztwa, doboru referencji, jak i samego montażu – mówi Andrzej Wojciech Buczek, doradca techniczny w firmie IHR Warszawa, przedstawiciela marki BILSTEIN w Polsce.

Takim różnicom - na przykładzie popularnych rozwiązań z serii B4 Replacement i B6 Performance - poświęcony był ostatni w tym roku webinar. Budowa obu wydaje się być identyczna, ale wrażenia z jazdy są zupełnie odmienne. Bywa, że nieświadomy tego kierowca wraca do warsztatu i… składa reklamację. Takiej sytuacji zapobiegnie właśnie wiedza mechanika, umiejętność wytłumaczenia różnic i korzyści jeszcze na etapie podjęcia decyzji o wyborze.

– Zakres szkoleń stacjonarnych i online niewiele różni się od siebie. Jedyną zmianą jest sposób uczestnictwa. Wiadomo, że na bezpośrednim spotkaniu łatwiej utrzymać uwagę i zaangażowanie. W przypadku webinarów pozostaje jednak trwały zapis, do którego można powrócić w dogodnym dla siebie momencie. I to jest niewątpliwy plus, o czym świadczy ciągłe zainteresowanie materiałem o zawieszeniu pneumatycznym, który zrealizowaliśmy w sierpniu. W przyszłym roku, niezależnie od sytuacji, będziemy kontynuować ten format szkoleń – dodaje Andrzej Wojciech Buczek.