13 lipca ruszyła strona www.e-trainingplatform.eu, którą marka Philips stworzyła w ramach Lighting Academy.





Z bezpłatnych szkoleń mogą skorzystać wszystkie osoby, które są klientem dystrybutora czy hurtowni oferujących żarówki halogenowe, lampy ksenonowe czy retrofity LED marki Philips. Do rejestracji w programie niezbędne jest wpisanie numeru NIP danego podmiotu gospodarczego.

Obecnie kurs składa się z trzech zakresów tematycznych: Wprowadzenie do oświetlenia samochodowego, Oświetlenie halogenowe i ksenonowe oraz Oświetlenie LED-owe. W każdym znajdują się moduły poświęcone wszechstronnym zagadnieniom zarówno w formie przykładów graficznych, jak i zadawanych pytań. Poziom ukończony z niezadowalającym wynikiem zawsze można powtórzyć. To uczestnik szkolenia decyduje o swojej gotowości do podejścia do egzaminu końcowego. Otrzymanie pozytywnej oceny potwierdzane jest dyplomem Eksperta Lighting Academy.