Tegoroczny, XIV Kongres Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego organizowany przez Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych przeszedł do historii. Głosowania dotyczące kondycji branży motoryzacyjnej i prognoz na kolejny rok przeprowadzone podczas Kongresu nie były tak optymistyczne, jak w latach poprzednich. Choć nie ma paniki, większość uczestników przewiduje spowolnienie w motoryzacji.





Przekładają się na to czynniki zewnętrzne, jak: wojny handlowe, gorsze wyniki gospodarcze u naszych zachodnich sąsiadów, niepewność związana z Brexitem, czy wyzwania środowiskowe.

Bolączką w motoryzacji są także przepisy prawa. Ich brak lub niekorzystny kształt potrafią skutecznie hamować rozwój, a nawet doprowadzić do zakończenia działalności niektórych firm. Co w tym momencie budzi największe zaniepokojenie w motoryzacji? Przede wszystkim utrudniony dostęp do danych generowanych przez pojazd. Na razie Komisja Europejska nie zajęła się należycie tematem równego dostępu do danych dla różnych podmiotów na rynku, co może zaburzyć konkurencję. Na przeszkodzie równego dostępu do danych dla wszystkich stoi troska o cyberbezpieczeństwo, RODO etc. W rzeczywistości chodzi oczywiście o pieniądze. Producenci pojazdów starają się zatrzymać dostęp do danych dla siebie, eliminując niezależne warsztaty.

Kolejną kwestią poruszaną podczas Kongresu było GVO. Rozporządzenie to obowiązuje do 2023 r., a już teraz Komisja Europejska prowadzi konsultacje nad kształtem kolejnego rozporządzenia w sprawie tak zwanych wyłączeń grupowych w motoryzacji.

Na polskim podwórku SDCM podnosi kwestię holistycznego podejścia do uzdrowienia branży, proponując między innymi zmiany i uszczelnianie systemu Stacji Kontroli Pojazdów (SKP), wraz z rozsądnym nadzorem nad ich działalnością. Według Stowarzyszenia obecny system badań technicznych w Polsce jest nieskuteczny i wymaga pilnej naprawy. Potwierdzają to głosy osób zebranych na Kongresie, spośród których prawie połowa oceniła tę kwestię, jako najpilniejszą zmianę, która powinna nastąpić w polskiej motoryzacji.

SDCM postuluje także walkę z szarą strefą czy też wprowadzenie obowiązku odsprzedaży części używanych mogących podlegać recyklingowi do firm zajmujących się profesjonalną regeneracją. Podczas Kongresu eksperci dyskutowali, jak przekazywać skomplikowane kwestie legislacyjne dotyczące motoryzacji w sposób zrozumiały i docierać z przekazem do przedstawicieli władz czy też mediów.

W tym roku na Kongres nie zostały zaproszone media branżowe.