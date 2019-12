Według danych Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO) w III kwartale 2019 r. producenci i importerzy ogumienia w Polsce odnotowali spadek sprzedaży opon do aut osobowych aż o 11%. Zmalała także dynamika sprzedaży opon do pojazdów dostawczych (-22%), ciężarowych (-1%), rolniczych (-26%) oraz przemysłowych (-8%). Natomiast wzrosła o 19% sprzedaż opon do motocykli.

– Po latach wzrostu aktualnie obserwujemy konsolidację polskiego rynku i przejście od modelu ilościowego do większego zainteresowania produktami z wyższego segmentu (18″), których sprzedaż wciąż rośnie dwucyfrowo (nawet o ponad 20% w porównaniu z tym samym okresem 2018 r.), co odzwierciedla coraz lepszą sytuację gospodarczą kraju. Spadki zanotowane na koniec kwartału trzeciego można natomiast wyjaśnić kilkoma czynnikami – z jednej strony opóźnieniem sezonu zimowego i przewidywanymi prognozami w poprzednim okresie, a z drugiej zachowaniem konsumenckim wynikającymi między innymi ze zmian, jakie zachodzą w rodzajach mobilności – mówi Giansimone Bertoli, prezes zarządu Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego.

– Z tych słabszych wyników wyłamują się dwa segmenty opon – do samochodów klasy SUV, ze wzrostem sprzedaży o 14% i do motocykli – o 19%. To pokazuje rosnącą – i niesłabnącą od kilku lat – popularność tych kategorii pojazdów – dodaje Piotr Sarnecki, dyrektor generalny Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego.

W Unii Europejskiej w III kwartale zanotowano spadek sprzedaży ogumienia do aut osobowych i ciężarowych o 2%.