Rozpoczęły się eliminacje do IV edycji konkursu Young Car Mechanic organizowanego przez Inter Cars.

Tegoroczna, polska edycja konkursu składać będzie się z trzech etapów:

• I etap (do 28.02.2020) – uczestnicy rozwiązują testy jednokrotnego wyboru z zakresu mechaniki pojazdowej w swojej szkole. Do półfinału dostanie się co najmniej po dwóch uczniów z każdej szkoły, pod warunkiem uzyskania minimum 60% możliwych do zdobycia w tym etapie punktów.

• II etap – półfinał (do 31.03.2020) – uczestnicy rozwiązują testy jednokrotnego wyboru w szkole. Przebieg półfinałów w każdej z placówek nadzorowany będzie przez przedstawiciela organizatora konkursu.

Do krajowego finału zakwalifikuje się 10 najlepszych półfinalistów z największą liczbą punktów. Każdą ze szkół biorących udział w konkursie w finale reprezentować może jeden przedstawiciel, zwycięzca półfinału w danej placówce. W przypadku, gdy więcej niż 10 osób osiągnie ten sam wynik punktowy, o kolejności zajmowanego miejsca będzie decydował czas rozwiązywania pytań testowych – im krótszy, tym wyższa lokata uczestnika.

• finał (20.04.2020) – odbędzie się w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Warszawie. Weźmie w nim udział 10 reprezentantów szkół. Finał będzie polegał na zdiagnozowaniu, a następnie usunięciu usterek w pojeździe lub na modelu szkoleniowym.

W finale krajowym wyłonionych zostanie trzech laureatów. Najlepszy z nich zakwalifikowany zostanie do finału międzynarodowego, ponadto uzyska możliwość reprezentowania Polski w międzynarodowym konkursie EuroSkills. Zwycięzca polskiej rundy wywalczy także przepustkę do finału międzynarodowego, który zaplanowany został na 27-28 czerwca. Oprócz reprezentanta Polski udział wezmą w nim triumfatorzy krajowych finałów z Litwy, Łotwy, Estonii, Bułgarii, Rumunii, Węgier, Słowacji i Ukrainy.