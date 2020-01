Jak podaje Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego w 2019 r. w Polsce zarejestrowano 28 317 nowych samochodów ciężarowych o DMC pow. 3,5 t i 28 246 (-2,8%) używanych. Najwięcej nowych ciężarówek sprzedał DAF.

Liczba rejestracji nowych ciężarówek jest niższa niż rok wcześniej o 5,2%. Zaplanowane do wejścia w życie standardy WLTP pomiaru zużycia paliwa czy nowe wzory świadectw homologacji i wprowadzenie normy emisji spalin Euro VI D nie zahamowały spadku widocznego rejestracji nowych pojazdów. Rozwojowi rynku samochodów ciężarowych w 2019 r. sprzyjała ogólnie dobra koniunktura w gospodarce, ale coraz częściej mówi się o spowolnieniu, co zaczyna zaznaczać się w wynikach nowych rejestracji. Badania GUS ogólnego klimatu koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa w grudniu ub.r. wskazały spadek nastrojów do -2,5 pkt. Rozwój polskiego transportu pośrednio decyduje o kształcie rynku pojazdów ciężarowych. Transportowcy mogą spodziewać się ciągle trudnych do przewidzenia przeszkód w ich działalności związanych z nieodwołalnym już Brexitem czy z tzw. Pakietem Mobilności PE.

W 2019 r. zarejestrowano 20 272 nowych ciągników siodłowych, ale ich liczebność zmniejszyła się porównaniu do 2018 o 1 895 szt. (-8,5%). Wśród nich na czele jest DAF z liczbą 4925 rejestracji (-11%), a za nim Scania (4229; +5%), dalej Volvo (3405; -4%), i MAN (3304; -21%). Pierwszą piątkę zamknął Mercedes-Benz (3100; +4%).

Wśród samochodów najcięższych o DMC od 16 t w 2019 pierwszy był DAF (5597szt.), na drugim miejscu Scania (5269 szt.), a trzeci jest MAN (4519 szt.), który w 2018 r. był drugi. Dalej bez zmiany VOLVO (4235 szt.; -4,6%;17% udz.). Pierwszą piątkę zamknął Mercedes-Benz (3961 szt.). Kolejne marki to: Renault (1405), IVECO (382), Ford Trucks (23), KAMAZ (9) i TATRA (5).

Najwięcej ciężarówek sprzedał DAF, ale spadek sprzedaży w stosunku do roku 2018 wyniósł 12%. Tylko dwie marki – Scania i Mercedes-Benz w 2019 r. zanotowały wzrost sprzedaży. Na uwagę zasługuje wysokie, drugie miejsce Scanii.

Liderem polskiego rynku jest DAF, który ma 20,5% udziału, na co składało się 5 598 rejestracji w ciężkim segmencie (22% udziału) i 112 w lekkim (4,7% udziału). DAF utrzymał pozycję lidera w segmencie powyżej 6 ton DMC, w segmencie powyżej 16 ton DMC oraz, po raz 15. z rzędu, w ciągnikach siodłowych, których zarejestrowano 4 925 sztuk, co stanowi 24,2% krajowego rynku. Dla polskiego przedstawicielstwa DAF-a w Polsce miniony rok obfitował w rekordy. Polscy klienci kupili prawie 10% całej produkcji europejskich fabryk DAF. Kontrakty serwisowe DAF Multisupport osiągnęły rekordowy w skali Europy udział 57,6%. Kolejne rekordy to sprzedaż części na poziomie 55 mln euro, co stanowi wzrost o 9,2%, z czego aż 23% przypada na części dostępne w ramach katalogu TRP. Dzięki otwarciu dwóch nowych obiektów serwisowych marki DAF w Suwałkach i Godzieszowie koło Zgorzelca sieć dilerska DAF w Polsce osiągnęła rekordową liczbę serwisów – 29.

Czas na gaz

Zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych od 1 stycznia 2025 r. miasta powyżej 50 tys. mieszkańców będą mogły zlecać wykonanie zadania publicznego (polegającego np. na odbiorze śmieci lub odśnieżaniu) jedynie tym podmiotom, w których flotach będzie się znajdowało minimum 30% pojazdów elektrycznych lub zasilanych gazem ziemnym. Od 1 stycznia 2020 r. ekologiczne samochody ciężarowe powinny stanowić 10% floty tych przedsiębiorstw. Paliwa gazowe są objęte zerową akcyzą, w tym roku mają też ruszyć dopłaty (do 100 tys. zł) do zakupu pojazdów napędzanych gazem. Na wzrost sprzedaży pojazdów zasilanych gazem ziemnym liczą producenci ciężarówek. W 2019 r. Volvo Trucks sprzedało 50 samochodów ciężarowych napędzanych skroplonym gazem ziemnym (LNG).



W Polsce działa ponad 20 stacji tankowania gazu ziemnego dla ciężarówek.