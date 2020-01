Bosch zwiększył swój udział w spółce Ceres Power z 3,9 proc. do ok. 18 proc. Bosch objął nowe akcje Ceres Power oraz zakupił kolejne akcje od dotychczasowych akcjonariuszy. Firma zainwestowała w sumie ok. 90 mln euro.

Od czasu podpisania umowy strategicznej w sierpniu 2018 r. Bosch i Ceres Power współpracują przy opracowywaniu stosów ogniw paliwowych do zastosowań stacjonarnych. Umożliwiło to Boschowi rozpoczęcie pilotażowej produkcji pierwszych ogniw paliwowych w Niemczech – jesienią 2019 r. Zakłada się, że zwiększony udział będzie dalej wspierać współpracę w kierunku przyszłej masowej produkcji Ceres SteelCell do wielu zastosowań, w tym w małych elektrowniach miejskich, fabrykach, centrach przetwarzania danych i punktach ładowania pojazdów elektrycznych.

Spółka Ceres Power jest wiodącym graczem w obszarze rozwijania technologii SOFC nowej generacji. Jej strategia polega na komercjalizacji technologii poprzez licencyjną produkcję na masową skalę wraz z partnerami oraz na jej wykorzystywaniu do sieciowego i zdecentralizowanego wytwarzania energii.