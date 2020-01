Koncern ZF Friedrichshafen AG przejmuje amerykańskiego producenta układów hamulcowych, zawieszenia i automatyki do skrzyń biegów do ciężkich pojazdów użytkowych.

Przejęcie, którego wartość szacowana jest na 7 mld EUR, nastąpi w tym roku. ZF jest producentem m.in. zautomatyzowanych skrzyń przekładniowych do pojazdów użytkowych, połączenie tych firm jest więc uzasadnione.

Co więcej amerykański koncern BorgWarner zamierza wykupić Delphi Technologies za kwotę 3,3 mld USD (w tym pokrycie długu Delphi w wysokości 1,5 mld USD) i utworzyć nową spółkę, w której zamierza mieć ok. 80% udziałów. BorgWarner jest producentem m.in. skrzyń biegów, turbosprężarek i komponentów układów emisji spalin. Dzięki przejęciu Delphi Technologies BorgWarner otrzyma dostęp do technologii związanych z napędami elektrycznymi i hybrydowymi. Finalizacja transakcji ma nastąpić w drugiej połowie 2020 r.

Przejęcia te mają na celu obniżenie kosztów konstrukcji i produkcji podzespołów do pojazdów z nowymi źródłami napędu. W dalszej perspektywie będą miały wpływ na rynek części zamiennych.