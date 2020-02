W Folwarku Łochów odbyło się spotkanie członków sieci Q-Service Truck. Przedstawiciele warsztatów z Polski, Litwy i Ukrainy przyjechali do pałacu, by podsumować ostatnie 12 miesięcy, przyjąć w swoje struktury nowych członków i zastanowić się nad perspektywami całej branży na rok 2020. Było to najliczniejsze sieciowe spotkanie w historii tej organizacji.

Podczas paneli podsumowano akcje promocyjne organizowane dla klientów Q-Service Truck. Uczestnicy spotkania mogli także poznać ofertę Bio Service, ZF Service Czosnów oraz zaznajomić się z planami Ford Trucks odnośnie sieci dealerskiej i serwisowej na 2020 r. Jeden z paneli poświęcony został również projektowi System AI – tworzeniu nowoczesnych stron internetowych zintegrowanych z mediami społecznościowymi.

Jednym z punktów wieczornej gali było przyjęcie do sieci nowych członków. Z Polski do sieci dołączyły cztery nowe warsztaty: Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe BESPOL, Firma Handlowo-Usługowa Zdzisława Kłos, Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MICAR Michał Wojtczak oraz Auto „Fiko”. Ponieważ sieć przybrała już międzynarodowy charakter i coraz silniej rozwija się na kilku europejskich rynkach, w Łochowie oficjalnie w jej struktury dołączyły również dwa serwisy z Litwy oraz aż pięć z Ukrainy.