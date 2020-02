Eliminacje IX edycji Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników w formie testu internetowego odbędą się 6 marca – poinformował organizator konkursu pod patronatem producenta olejów Mobil. Po raz pierwszy testy eliminacyjne dla wszystkich kategorii rozpoczną się tego samego dnia i zostaną opublikowane w Akademii Młodego Mechanika. Zgłoszenia do konkursu są przyjmowane na stronie www.mistrzostwamechanikow.pl do momentu rozpoczęcia testu eliminacyjnego.

Do rywalizacji o udział w finałach towarzyszących targom Poznań Motor Show 2020 przystąpią Młodzi Mechanicy (12:00), Młodzi Mechanicy Maszyn Rolniczych (12:30) oraz Mechanicy Zawodowi (linki wysyłane indywidualnie od godz. 18:00). Między 12:00 a 13:00 uczestnicy obu kategorii dla młodych mechaników będą mogli przystąpić do testu dodatkowego w ramach Akcji Filtracja, prowadzonej przez Filtron, partnera Mistrzostw. Zespół, który uzyska najwięcej punktów z testu dodatkowego otrzyma zieloną kartę – gwarantującą udział w finale bez względu na wynik testu eliminacyjnego. Szczegóły na temat przebiegu eliminacji trafią na skrzynki mailowe wszystkich uczestników.

Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników to konkurs służący promocji młodych talentów, najlepszych mechaników zawodowych oraz szkół.

Najważniejsze daty:

6 marca – eliminacje (szczegóły zostaną przekazane na adresy email uczestników, zapisy do konkursu możliwe do momentu opublikowania testu),

26 marca (czwartek) – finał w kategorii Młody Mechanik,

27 marca (piątek) – finał w kategorii Młody Mechanik Maszyn Rolniczych,

28 marca (sobota) – finał w kategorii Mechanik Zawodowy.

Organizatorami Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników są Międzynarodowe Targi Poznańskie i Fundacja Cooperatio, zrzeszająca ekspertów, przedstawicieli organizacji branżowych i firm współpracujących na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz promujących rozwój edukacji technicznej.