26 – 29 marca odbędzie się kolejna edycja Targów Techniki Motoryzacyjnej TTM w Poznaniu.

Ponad 300 wystawców targów TTM to zapowiedź całego mnóstwa najnowszych propozycji tych uznanych na rynku marek, jak i tych aspirujących do zdobycia uznania w oczach mechaników, lakierników, elektromechaników czy diagnostów. Targi techniki motoryzacyjnej w Poznaniu odbywają się co dwa lata.



W tym roku przyznanych zostanie 28 Złotych Medali MTP targów TTM dla najciekawszych, najbardziej innowacyjnych i charakteryzujących się najwyższą jakością produktów i rozwiązań, które zaprezentowane zostaną podczas targów. Wystawcy targów TTM zaprezentują szeroką gamę narzędzi, maszyn, oprogramowania i rozwiązań – wszystkiego, czego potrzebuje warsztat do codziennej pracy. Podczas targów TTM odbędzie się wiele konkursów sprawdzających wiedzę teoretyczną, ale także umiejętności praktyczne. Gratką dla uczniów szkół profilowanych będzie z pewnością Ogólnopolski Turniej Wiedzy Samochodowej – uczniowie z całej Polski będą mogli porównać swoje umiejętności, właśnie w części teoretycznej, jak i praktycznej. Do najlepszych szkół i uczniów trafiają tak wartościowe trofea, jak np. montażownice, wyważarki, prostowarki do felg, telewizory, wyposażenie szkoleniowe i wiele więcej atrakcyjnych nagród. Emocji związanych z rywalizacją o najwyższe laury nie zabraknie również podczas IX Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników, a także wchodzących w ich skład Mistrzostw Młodych Mechaników, Mistrzostw Młodych Lakierników i nowych kategorii – Mistrzostw Młodych Mechaników – iElektromobilni, Młodych Mechaników Maszyn Rolniczych. Ciekawostką tegorocznych zmagań będzie Akcja FILTRACJA dla uczestników kategorii młodych mechaników. Dodatkowy test, prowadzony przez partnera Mistrzostw, firmę FILTRON, pozwoli otrzymać Zieloną Kartę i gwarantowany udział w finale turnieju dla najlepszego zespołu bez względu na wynik wcześniejszego testu eliminacyjnego. Młodzi lakiernicy będą mieli także okazję poszerzyć swoja wiedzę i zdobyć cenne nagrody podczas VI Ogólnopolskiego Turnieju Młodych Lakierników organizowanego przez firmę NOVOL. O miano najlepszych młodych lakierników w naszym kraju powalczą 4 osobowe zespoły, a najlepsze 4 zespoły otrzymają w nagrodę m.in. całodniowe, profesjonalne szkolenie w Centrum Szkoleniowym firmy NOVOL, a także szeregu dodatkowych nagród od partnerów wydarzenia.

