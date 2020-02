Zdaniem firmy konsultingowej PA Consulting 13 producentów pojazdów może w 2021 roku nie osiągnąć progów emisji CO 2 , za co grożą im surowe kary.





Emisja CO 2 jest liczona jako średnia ze wszystkich modeli produkowanych przez danego producenta. Progi emisji określiła Unia Europejska na rok 2025 i 2030. Do tego czasu każdy producent powinien zmniejszać emisję proporcjonalnie do aktualnej emisji CO2. Niestety okazało się, że producentom trudno jest zmniejszyć emisję, co jest związane z popytem na ciężkie auta z nadwoziem SUV, napędzane dużymi silnikami. Takie pojazdy zużywają dużo paliwa i w związku z tym emitują znaczne ilości CO 2 . Żeby zmniejszyć średnią emisję CO2 dla wszystkich modeli, producent powinien sprzedawać więcej aut z napędem elektrycznym i hybrydowym lub dzięki propagandzie zachęcać nabywców do zakupu małych pojazdów. Na to się na razie nie zanosi.

Firma konsultingowa PA Consulting 13 pokusiła się o wyliczenie wysokości kar, jakie ewentualnie mogą zostać nałożone na producentów. Istotna jest nie tylko liczbowa wartość kary, lecz również jej udział w całkowitym przychodzie firmy. Jeśli wysokość kary będzie stanowiła np. połowę przychodów, producent może odczuwać problemy finansowe. Z wyliczenia firmy konsultingowej wynika, że Jaguar Land Rover i Mazda mogą zniknąć z rynku. Miejmy nadzieję, że do takiego pesymistycznego scenariusza jednak nie dojdzie. W każdym razie najwyższa wartościowo kara grozi Volkswagenowi (4,5 mld euro), a najniższa Toyocie – 18 mln euro.



Z rankingu PA Consulting wybraliśmy producentów aut, którym grozi kara: