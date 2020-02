W 2019 r. finansowanie pojazdów przez firmy leasingowe zmniejszyło się o prawie 10% w porównaniu z rokiem 2018. Leasing osobówek odnotował 14,5% spadek r./r., a ciężarówek o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) pow. 3,5 t – 5,5% spadek r./r. Na tym tle pozytywnie wyróżniły się samochody dostawcze, które jako jedyne w segmencie pojazdów zanotowały wzrost – o 5,1% r./r.

– Zmiany fiskalne w rozliczaniu umów leasingu na samochody osobowe obowiązujące od początku 2019 r., wdrażane przez Unię Europejską, niekorzystne dla polskich firm transportowych zmiany prawne, niski wzrost gospodarczy w strefie euro – to najważniejsze czynniki, które przełożyły się na istotny spadek finansowania pojazdów przez firmy leasingowe w ubiegłym roku. W szczególności ubiegły rok był słabszy dla samochodów osobowych i ciężkich, natomiast lepiej poradziły sobie auta dostawcze – mówi Radosław Woźniak, prezes Europejskiego Funduszu Leasingowego. EFL liczy, że rok 2020 powinien być rokiem odbicia dla całej branży leasingowej, w tym na rynku pojazdów.

Z najnowszych danych Związku Polskiego Leasingu wynika, że łączna wartość leasingu pojazdów w 2019 r. wyniosła prawie 53 mld zł, co oznacza 10% spadek w porównaniu do 2018 r. W związku ze słabszym wynikiem zmniejszył się udział pojazdów w całym rynku leasingu – z 71,6% w 2018 r. do 68,4% w 2019 r. O 14,5% zmniejszyło się finansowanie aut osobowych (z 34,3 mld zł w 2018 r. do 29,3 mld zł w 2019 r.), a o 5,5% finansowanie pojazdów ciężkich (z 18 mld zł w 2018 r. do 17 mld zł w 2019 r.).

Jedyną grupą pojazdów, która zakończyła ubiegły rok na plusie, były samochody dostawcze o DMC do 3,5 t. Łączna wartość ich leasingu wyniosła 5,9 mld zł, co oznacza 5,1% wzrost r./r.