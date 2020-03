Nie odbędzie się 90. salon samochodowy w Genewie. Na mocy decyzji Rady Federalnej w Szwajcarii nie mogą odbywać się wydarzenia z udziałem więcej niż 1000 osób. W historii tego salonu to wypadek bez precedensu.





Odwołano go na trzy dni przed otwarciem dla przedstawicieli mediów. Sytuacja wynika z pojawienia się pierwszych potwierdzonych chorób wywołanych przez koronawirusa w Szwajcarii. „Żałujemy tej sytuacji, ale zdrowie wszystkich zaangażowanych osób jest absolutnym priorytetem dla nas i naszych wystawców. Jest to przypadek siły wyższej. Dla wystawców, którzy dużo zainwestowali w swoją obecność w Genewie, jest to gorzka strata, ale jesteśmy przekonani, że wszyscy, których to dotyczy, zrozumieją tę decyzję. Chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy pracowali nad wdrożeniem tej 90. Edycji” – napisali w oświadczeniu organizatorzy.

Koszty sprzedanych biletów zostaną zwrócone.