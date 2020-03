Do 30 czerwca trwa akcja promocyjna Inter Carsu, w ramach której klienci za zakup wybranych towarów marek Hankook i Michelin otrzymają CASH BACK, a więc rabat posprzedażny w odpowiednich kwotach w postaci faktury korygującej, wystawionej do zakupów w okresie promocji.

W akcji udział może wziąć każdy klient krajowy, a więc serwis, zarejestrowany w sieci sprzedaży Inter Cars, posiadający aktywne konto w programie Premia CASH, z wyłączeniem klientów flotowych i firm konkurencyjnych. Klient krajowy rozumiany jest jako serwis mechaniczny lub wulkanizacyjny, posiadający co najmniej jedno stanowisko do wymiany opon, w którym sprzedaż opon z montażem stanowi nie miej niż 80% całkowitej sprzedaży opon. Sprzedaż internetowa nie może przekraczać 20% całkowitej rocznej sprzedaży opon.

Akcją promocyjną objęty jest następujący asortyment marek Hankook i Michelin: opony letnie, zimowe i całoroczne, osobowe, 4x4 oraz SUV. Sprzedaż premiowa obowiązuje do wszystkich zamówień złożonych w oddziałach Inter Cars oraz poprzez Katalog Online.

Za zakup wybranych towarów marki Hankook w okresie obowiązywania akcji klient otrzyma odpowiedni CASH BACK:

● opona 12"-14" – 5 zł/sztuka

● opona 15" – 8 zł/sztuka

● opona 16" – 10 zł/sztuka

● opona 17" – 14 zł/sztuka

● opona 18" – 16 zł/sztuka

● opona 19" – 18 zł/sztuka

● opona 20" i większa – 20 zł/sztuka

Za zakup wybranych towarów marki Michelin w okresie obowiązywania akcji klient otrzyma odpowiedni CASH BACK:

● opona 16" – 8 zł/sztuka

● opona 17" – 10 zł/sztuka

● opona 18" – 15 zł/sztuka

● opona 19" – 20 zł/sztuka

● opona 20" i większa – 22 zł/sztuka

Ostateczne rozliczenie sprzedaży premiowej nastąpi po 31 lipca 2020 r. Minimalny próg zakupowy dla opon marki Hankook, od którego będzie się naliczała nagroda wynosi 12 sztuk, a maksymalny – 200 sztuk. Minimalny próg zakupowy dla opon marki Michelin, od którego będzie się naliczała nagroda wynosi cztery sztuki, a maksymalny – 200 sztuk.

Uczestnik sprzedaży premiowej może dokonać zakupu dowolnej ilości asortymentu. W przypadku zakupu ilości większej niż 200 sztuk, pod uwagę zostaną wzięte opony, które dają najwyższą wartość rabatu posprzedażnego.